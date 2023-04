"Se eu estivesse no Brasil, já estaria assassinado", afirma delegado ameaçado pelo PCC

Apoie o 247

247 - O delegado da Polícia Federal (PF) Elvis Secco divulgou um desabafo a amigos em aplicativo de mensagens nesta sexta-feira (28) sobre um possível retorno do México ao Brasil, a pedido feito pela Direção da PF, e disse que poderia estar morto se continuasse morando no Brasil.

"Se estivesse no Brasil, já estaria assassinado, assim como minha família! Clonaram viatura da PF para me matar em solo brasileiro! O México nunca me ofereceu risco concreto algum, estou aqui há 2 anos sem absolutamente nada de ameaça! O México tem seus cartéis e aqui nenhuma outra organização criminosa atua!", afirmou o delegado. O depoimento dele foi publicado pela CNN Brasil.

"Ninguém conhece mais da expansão do PCC pelo mundo do que eu no Brasil, só no ano passado palestrei em 3 países diferentes sobre o tema!", acrescentou.

Secco é conhecido entre os policiais como um dos maiores combatentes do crime organizado no Brasil e virou alvo da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com sede no estado de São Paulo.

