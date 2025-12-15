Se você não faz isso ao nomear seu Wi-Fi, tome cuidado

247 - Na tentativa de proteger a rede Wi-Fi de casa, muitos usuários se concentram apenas na senha e acabam ignorando um detalhe essencial: o nome da rede. Especialistas em segurança digital alertam que a escolha — ou a falta dela — pode comprometer tanto a privacidade quanto a proteção contra invasões. As informações são do jornal O Globo, que analisou práticas comuns e mitos em torno da segurança das redes domésticas.

O erro mais frequente, segundo a reportagem, é manter o nome padrão do Wi-Fi, também conhecido como SSID. Essa configuração, definida de fábrica, costuma incluir dados sobre o modelo do roteador ou o provedor de internet, o que pode facilitar a ação de invasores. Com essas informações, atacantes conseguem identificar vulnerabilidades específicas do equipamento ou até tentar senhas conhecidas associadas a determinados modelos.

Além disso, usar nomes que revelam dados pessoais — como sobrenomes, endereços ou referências diretas ao morador — também é desaconselhado. Esse tipo de identificação fornece pistas desnecessárias a terceiros e pode abrir espaço para tentativas de fraude, engenharia social ou acessos indevidos. A recomendação é optar por um nome genérico, sem relação com o proprietário, o endereço ou o provedor.

Outro ponto debatido é a prática de ocultar a rede Wi-Fi, fazendo com que o nome não apareça na lista de conexões disponíveis. Embora muitos acreditem que isso aumenta a segurança, especialistas divergem. Há quem considere a medida pouco eficaz, já que não elimina falhas estruturais da rede e pode causar queda de desempenho, criando apenas uma falsa sensação de proteção. Ainda assim, alguns provedores recomendam a ocultação em casos específicos, procedimento que deve ser feito nas configurações administrativas do roteador ou com auxílio da operadora.

A reportagem também reúne orientações práticas para melhorar o alcance e a qualidade do sinal Wi-Fi em casa sem a necessidade de comprar repetidores. Uma das principais recomendações é posicionar o roteador no centro da residência, preferencialmente em um local elevado e visível. Paredes grossas, janelas, espelhos, objetos metálicos e certos eletrodomésticos podem bloquear ou refletir o sinal, prejudicando a conexão.

Ambientes com muitos cômodos pequenos e diversas barreiras físicas tendem a dificultar a propagação do Wi-Fi. Objetos como telefones sem fio, lixeiras metálicas, aquários, vasos com água e dispositivos USB 3.0 próximos ao computador também podem interferir negativamente no sinal.

Em resumo, pequenas mudanças — como renomear a rede de forma neutra e posicionar corretamente o roteador — podem trazer ganhos relevantes em segurança e desempenho. Embora não substituam senhas fortes e protocolos atualizados de criptografia, essas medidas reduzem a exposição a riscos e ajudam a manter a rede doméstica mais protegida.