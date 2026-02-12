Secretário de município localizado em Goiás mata filhos e tira a própria vida

247 - O secretário de Governo de Itumbiara, no sul de Goiás, Thales Machado, morreu nesta quinta-feira (12) após, segundo informações preliminares, atirar contra os próprios filhos e, em seguida, tirar a própria vida. O caso ocorreu no condomínio onde a família morava e ainda está sob apuração. As primeiras informações foram publicadas pelo Metrópoles.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), foi instaurado inquérito para esclarecer as circunstâncias do episódio. Thales Machado era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB), e ocupava o cargo de secretário de Governo no município.

O filho mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos. O caçula também foi encaminhado ao Hospital Estadual da cidade em estado grave e morreu posteriormente, segundo informações das autoridades de saúde.

Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre a dinâmica do crime nem as possíveis motivações. Peritos estiveram no local e a investigação deve reunir depoimentos de familiares, vizinhos e pessoas próximas à família, além de analisar registros e outros elementos que possam ajudar a reconstruir o que aconteceu.

Horas antes da tragédia, Thales havia feito uma publicação nas redes sociais com declarações aos filhos. “Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito”, escreveu o secretário na noite de quarta-feira (11/2).

Também pelas redes sociais, a Escola Gabarito, onde Miguel estudava, divulgou uma nota de pesar. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus amigos e familiares, desejando força e conforto a todos”, diz o comunicado.

A prefeitura de Itumbiara ainda não havia se manifestado oficialmente até a última atualização desta reportagem. A PCGO informou que o inquérito seguirá em andamento para esclarecer todos os fatos e confirmar as circunstâncias do ocorrido.