Segunda temporada dos Clássicos Citados por Xi Jinping é transmitida na Rússia

Rádio Internacional da China - Os principais canais de televisão russos transmitiram a segunda temporada do programa Clássicos Citados pelo presidente chinês, Xi Jinping, que começou nesta segunda-feira (20) visita oficial de três dias ao país.

O programa da versão russa selecionou as frases dos clássicos chineses que Xi Jinping tem citado nas suas intervenções e artigos, com foco especialmente nos temas de dedicação ao trabalho, lealdade, honestidade, compartilhamento e verde.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong, e o presidente da All-Russian Television and Radio Company (FSUE VGTRK), Oleg Dobrodeev, compareceram à cerimônia de lançamento nesta segunda-feira.

No seu discurso, Shen Haixiong disse que este ano comemora os 10 anos, desde que o presidente chinês apresentou o conceito do estabelecimento da comunidade com o futuro compartilhado para a humanidade e do lançamento da iniciativa “Cinturão e Rota”.

As populações chinesas e russas estão cada vez mais próximas e compreendem a cultura uma da outra. O programa ajuda os russos a conhecer o conceito da governança de Xi Jinping e sentir o encanto da cultura tradicional chinesa.

