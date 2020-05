Senado aprova suspensão do pagamento do Fies durante calamidade do coronavírus

De acordo com a proposta, os estudantes com dívidas vencidas até a publicação da lei poderão aderir ao programa de regularização do Fies. Se quitar toda a dívida até 31 de dezembro deste ano, em parcela única, o aluno terá redução de 100% dos encargos moratórios edit

247 - O Senado aprovou nesta terça-feira (12) a suspensão do pagamento de parcelas do Fies (Financiamento Estudantil) durante o estado de calamidade pública decretado por causa do novo coronavírus. De acordo com a proposta, a medida valerá por 60 dias e poderá ser prorrogada por igual período. O estado de calamidade estará em vigor até o dia 31 de dezembro deste ano.

Para obter o benefício, o estudante deverá manifestar interesse ao banco. Passado o prazo, ele voltaria a pagar as parcelas.

De acordo com a matéria, os estudantes com dívidas vencidas até a publicação da lei poderão aderir ao programa de regularização do Fies. Se quitar toda a dívida até 31 de dezembro deste ano, em parcela única, o aluno terá redução de 100% dos encargos moratórios. Os dados foram publicados no jornal Folha de S.Paulo.

O estudante também pode parcelar em até 145 meses, que começarão a vencer a partir de janeiro de 2021, com redução de 40% dos encargos moratórios, ou em até 175 prestações mensais, vencendo a partir de janeiro de 2021, com diminuição de 25% desses encargos.

De acordo com a proposta, a União poderá aumentar de cerca de R$ 3,2 bilhões para R$ 5,5 bilhões sua participação no FG-Fies (Fundo Garantidor do Fies), privado, que busca assegurar o crédito do Fies.

