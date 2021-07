Sérgio Camargo, que xingou Zumbi dos Palmares, chefiará comitê gestor da área onde fica memorial

247 - O presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, Sérgio Camargo, vai chefiar um comitê criado para gerir a Serra da Barriga (AL), onde está localizado o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. O decreto, publicado na última terça (29) no "Diário Oficial da União", foi assinado por Jair Bolsonaro e pelo ministro do Turismo, Gilson Machado. A informação foi publicada pelo portal G1.

Zumbi dos Palmares foi assassinado em 1695, no dia 20 de novembro, data em que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. O memorial foi implantado em 2007 pelo então Ministério da Cultura, por meio da Fundação Palmares.

Em 2020, Sérgio Camargo foi gravado xingando Zumbi dos Palmares, afirmando que o líder quilombola era um "filho da puta que escravizava pretos".

"Não tenho que admirar Zumbi dos Palmares, que pra mim era um filho da puta que escravizava pretos. Não tenho que apoiar Dia da Consciência Negra. Aqui não vai ter, zero – aqui vai ser zero pra [Dia da] Consciência Negra. Quando eu cheguei aqui, tinha eventos até no Amapá, tinha show de pagode com dinheiro da Consciência Negra. Aí, tem que mandar um cara lá, pra viajar, se hospedar, pra fiscalizar... Que palhaçada é essa?", afirmou Sérgio Camargo à época, durante uma reunião com servidores da fundação.

