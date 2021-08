"Sérgio Reis deveria ser preso.O que ele propõe é o caos no Brasil", diz Florestan

“O Sérgio Reis precisa responder imediatamente sobre o que falou, não podemos deixar isso para lá. O Roberto Jefferson, por exemplo, demorou demais para ser preso”, defendeu o jornalista Florestan Fernandes Júnior, ao condenar a ameaça de Sérgio Reis, que prometeu um golpe no país no próximo dia 7 de setembro. Assista edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior, em participação no programa Bom Dia 247 deste domingo (15), condenou a postura do cantor bolsonarista Sérgio Reis, que prometeu um golpe no país para o próximo dia 7 de setembro.

“Eu fiquei passado em ver o que o Sérgio Reis falou, é um discurso horroroso. Ele está propondo um caos no país, com bloqueios de caminhões e supermercados vazios, ou seja, o que ele está propondo é crime”.

Em sua visão, o cantor “precisa responder imediatamente sobre o que falou, não podemos deixar isso para lá. O Roberto Jefferson, por exemplo, demorou demais para ser preso”.

Reis virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, ao anunciar uma mobilização de caminhoneiros e empresários para o início de setembro, com o objetivo de pedir intervenção militar. Ele também disse neste domingo que irá quebrar o país caso os senadores não aceitem o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro contra ministros do STF.

