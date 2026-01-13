Série mostra presídio dos famosos e autoridades decidem acabar com local após constrangimento

247- A ala conhecida como “presídio dos famosos”, localizada no Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo, começou a ser desmobilizada pelo governo estadual. Presos condenados por crimes de grande repercussão nacional estão sendo transferidos para outras unidades prisionais, como Potim e o Presídio de Guarulhos II, marcando o fim de um espaço que ficou conhecido por concentrar detentos notórios.

As informações são da CNN Brasil, que apurou junto a fontes da advocacia e do sistema prisional que as transferências vêm ocorrendo desde dezembro do ano passado e seguem neste início de ano. Pelo menos quatro presos de grande visibilidade pública já deixaram Tremembé nesse período.

Entre os transferidos está Walter Delgatti Neto, conhecido como o “Hacker de Araraquara” e envolvido no caso que ficou conhecido como Vaza Jato. Também foi removido da unidade o influenciador digital Buzeira, que soma cerca de 15 milhões de seguidores nas redes sociais e foi preso em operação da Polícia Federal.

O ex-jogador Robinho, condenado por estupro pela Justiça italiana, e o empresário Thiago Brennand, preso por crimes relacionados à violência doméstica, também foram incluídos no processo de redistribuição dos detentos. A estratégia, segundo fontes ouvidas pela reportagem, é “pulverizar” esses presos em diferentes unidades do sistema penitenciário paulista, evitando a manutenção de um espaço identificado exclusivamente como o “presídio dos famosos”.

Advogados de internos da penitenciária foram comunicados oficialmente sobre as mudanças. A Penitenciária 2 de Tremembé, que historicamente abrigou presos considerados mais vulneráveis dentro do sistema, deixará de receber detentos com esse perfil específico.

O advogado criminalista Bruno Ferullo explicou que a alteração não depende de autorização judicial. Segundo ele, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) tem autonomia para realizar esse tipo de remanejamento. “Tremembé passará a receber presos de outro perfil, como exemplo regime semiaberto. Essas transferências não dependem de autorização judicial — no sistema prisional estadual de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária tem discricionariedade para remanejar presos entre unidades. O Tribunal de Justiça foi apenas cientificado da mudança”, afirmou.

Embora o governo estadual não tenha detalhado oficialmente os motivos da decisão, especialistas apontam algumas razões recorrentes para esse tipo de medida. Entre elas estão a reorganização das unidades para melhorar a gestão de diferentes perfis de presos, questões de segurança institucional e a repercussão pública em torno da unidade.Nesse contexto, Ferullo também menciona o impacto cultural e midiático associado à penitenciária.

A série “Tremembé”, exibida pelo Prime, é citada como um fator que teria contribuído para o debate público sobre supostas regalias concedidas aos presos da unidade, aumentando a pressão por mudanças no modelo adotado.Procurada, a Secretaria da Administração Penitenciária informou, em nota, que a unidade citada opera dentro dos padrões de segurança e disciplina do sistema prisional paulista. A SAP destacou ainda que as movimentações de custodiados seguem planejamento e protocolos internos que, por razões de segurança, não são divulgados.

O Complexo Penitenciário de Tremembé ganhou notoriedade nacional por já ter abrigado presos envolvidos em crimes de grande repercussão, como Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni, Elize Matsunaga, além de Robinho e Thiago Brennand. O local se consolidou como símbolo de um modelo de custódia considerado mais controlado e com menor influência de facções criminosas, tornando-se tema de livros, reportagens e produções audiovisuais.