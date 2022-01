Shantal apresenta novas denúncias sobre parto conduzido por Renato Kalil: 'tentou me rasgar com as mãos'

Apoie o 247

247 - A influenciadora digital Shantal Verdelho teve vídeos vazados na internet que mostram humilhações e xingamentos durante o parto conduzido pelo obstetra Renato Kalil e contou, em uma entrevista exclusiva ao Fantástico, detalhes da violência obstétrica que sofreu.

“Eu tinha alguns motivos para não falar. Além de não estar bem emocionalmente, eu não queria a imagem da minha filha exposta desse jeito, num contexto de que a chegada dela foi horrível”, diz a influenciadora digital.

Shantal optou por um parto humanizado: “Foram 48 horas que eu fiquei no hospital. Eu acho que foi um trabalho de parto de aproximadamente umas 12 horas. Ele chegou somente nas duas horas finais que foi quando mudou o clima assim, ele chegou muito apressado. Eu não entendi o porquê de tamanha pressa e aquela agonia toda. E ficava insistindo para o Mateus para que fosse feita a episiotomia num tom como se: ‘Olha aqui vai rasgar aqui'. É onde a gente teria relações no futuro. 'Então, é melhor eu dar um pique aqui é melhor eu dar uma cortadinha aqui’. Ele fica falando isso para o Mateus como se eu não tivesse ali, e como se a decisão não fosse minha”.

O que Renato Kalil sugere em trecho inédito do vídeo do parto de Shantal é a episiotomia, um procedimento cirúrgico no períneo, região entre a vagina e o ânus, que facilitaria a passagem do bebê.

"Não tinha a menor necessidade de ele tentar me rasgar com as mãos e isso é feito várias vezes. Ele basicamente faz o parto inteiro fazendo esse movimento com a minha vagina, tentando abrir ela. Já que ele não teve o corte, ele tenta com as mãos", relata Shantal.

O médico Renato Kalil respondeu às acusações em nota escrita por seu advogado. Ele afirma que lamenta profundamente que um caso médico seja discutido por meio da mídia e das redes sociais, com base em pequenos trechos editados de um vídeo. E que em razão de normas éticas e sigilo profissional, não pode se manifestar publicamente, mas que isso será feito em "foro adequado".

