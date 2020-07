ShopSave, o aplicativo Cashback & Coupons, ajuda os consumidores a obter lucro

Neste ano, os aplicativos Cashback e Cupons estão em tendência, e muitas pessoas dizem que realmente ganharam bastante dinheiro dessa forma, assim como muitas outras pessoas não acreditam que esse tipo de aplicativo possa ajudar a ganhar dinheiro. Hoje, o proprietário de uma loja on-line que opera há mais de 8 anos e a mãe de uma criança de 4 anos explica o princípio desse tipo de aplicativo e se é confiável.

① Modelo de trabalho destes aplicativos

Existem muitos tipos de aplicativos de Cashback e Cupons. Como exemplo, vamos ver como o ShopSave, aplicativo recentemente popular, funciona. Por que este aplicativo, por exemplo? Porque o ShopSave deve ser o modelo mais recente da plataforma de Cashback e Cupons e está crescendo rapidamente. Além disso, como comerciante do AliExpress, sua loja também frequentemente coopera com as atividades da aliança AliExpress. ShopSave é a plataforma oficial de cooperação do AliExpress.

Cupons e Cashback: enquanto observa os produtos no AliExpress, basta copiar o link de compartilhamento e abrir o ShopSave para encontrar automaticamente cupons ocultos. Também após a realização de um pedido, pode obter cashback (existem alguns produtos sem cashback, porque o comerciante não participou das atividades de promoção no momento).

Comissão: compartilhe o link do produto com outras pessoas; quando o pedido for realizado com êxito, o consumidor quem compartilhou poderá receber uma comissão correspondente por este produto

Portanto, esse tipo de aplicativo de Cashback e Cupons é apenas um portal para outros sites de compras. Eles podem ser usados para encontrar cupons ocultos e comprar o mesmo item por menos. Haverá uma certa porcentagem da quantia que o consumidor gastou registrada no aplicativo como cashback. Mais comissão de compartilhamento. Pode ser retirado periodicamente.

② Cupons e Cashback

Muitas pessoas suspeitam que é realmente confiável. Como ela diz, "sim, é". É bom estar vigilante, mas vamos falar sobre por que existem cupons e atividades de cashback antes de tudo. Os vendedores são mais perspicazes que o comprador, nunca perderão negócios. Vamos analisar primeiro por que há cupons. Agora vamos analisar por que existem cupons primeiro. Os comerciantes geralmente gastam uma parte do dinheiro para fazer promoções, como exibições de publicidade e cupons e cashback como estamos falando agora. Dessa forma atraem mais pessoas para comprar os produtos, obtem pequenos lucros mas com rápida rotatividade e competem com outros comerciantes. Mas por que eles não colocam os cupons apenas na página de compras? Porque isso permitirá que todos que comprarem definitivamente o item recebam um cupom antes de comprá-lo. Os comerciantes não querem reduzir os lucros que devem ser obtidos. Então, por que os cupons estão ocultos? Porque comerciantes precisam de uma plataforma mais profissional para fazer propaganda e usar os cupons para atrair clientes que desejam fazer pedidos. Isso significa colocar os cupons da melhor maneira possível.

Quanto ao cashback, os comerciantes, para ter maior atração, também costumam fazer concessões e oferecer uma taxa oculta como comissão para sua promoção, enquanto os compradores não sabem. Por exemplo, se um usuário comprar um produto através do ShopSave, o ShopSave compartilhará a maior parte dessa taxa oculta com o usuário. Isso faz com que os consumidores obtenham mais benefícios, além de aumentar a atividade e o envolvimento do usuário do aplicativo. Isso é chamado de cashback.

③ Como é que ajuda a ganhar dinheiro?

Ao entender por que os comerciantes enviam cupons e cashback, deve ficar claro que economizar dinheiro nesse aplicativo é real. Que tal ganhar dinheiro??

Se o cliente compartilhar o link do produto com outras pessoas, ele estará anunciando para os comerciantes. Então, eles pagarão ao cliente a taxa de promoção por comissão. Essa publicidade é melhor do que outros tipos de anúncios e menos dispendiosa; portanto, os comerciantes estão mais dispostos a realizar atividades de cashback e enviar cupons. Para a loja em particular, uma atividade de descontos é participar quase todos os meses. Algumas pessoas podem perguntar: "Não é menos lucrativo se anunciar tanto?" Como foi mencionado anteriormente, "obtem pequenos lucros mas com rotatividade rápida". Quanto mais vendas o comerciante fizer, mais altas serão as suas lojas e mais ele venderá no futuro! Além disso, quando o produto está avançando, a classificação alta dessas atividades de promoção pode ser interrompida. O ponto é que, a publicidade nunca é uma coisa permanente. Se não houver atividade publicitária, a loja poderá ser esquecida gradualmente. E há muitas lojas do mesmo tipo, realizar atividades implacáveis é um meio de atrair clientes. Na era da rede, o tráfego é o rei, e assim é com a indústria de comércio eletrônico. Se houver mais tráfego, a empresa poderá ser infalível.

Se o cashback for apenas um truque, os comerciantes perderão a credibilidade no mercado. Se eles perderem os clientes, não há necessidade de realizar cupons e atividades de cashback. Por essa uma estratégia em que todos saem ganhando, se tornará uma indústria auxiliar do comércio eletrônico dentro de alguns anos. A economia global está se movendo em direção à tecnologia da informação. No futuro, o setor de comércio eletrônico será uma parte cada vez maior do mercado e há um futuro enorme para aplicativos de cashback.

O mercado de hoje é misto, o consumidor deve escolher uma plataforma oficial de cashback, o que permitirá que ele ganhe com mais segurança.

