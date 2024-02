Silvio Almeida: "a gente precisa dar a possibilidade de as pessoas saírem da rua"

Apoie o 247

247 - O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Silvio Almeida afirmou nesta quarta-feira (7) que o "Plano Ruas Visíveis - Pelo direito ao futuro da população em situação de rua", que foi lançado pelo Governo Federal no final de 2023, já está atuando na construção de editais que vão permitir a criação de pontos de apoio à população em situação de rua em algumas capitais do País. Com investimento inicial de R$ 982 milhões, o Plano Ruas Visíveis visa promover a efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. A iniciativa envolve 11 Ministérios, em parceria com governos estaduais e municipais.

"Uma pessoa em situação de rua precisa que sejam construídas as portas e os caminhos para que ela possa sair da rua. Ninguém está na rua porque quer", afirmou o titular da pasta durante entrevista à Voz do Brasil. "A moradia significa que você tem o lugar onde morar, tem um teto sobre a sua cabeça, mas você tem também outros direitos, saúde, educação, assistência social, segurança, cultura. O Plano Ruas Visíveis visa propiciar o caminho para que as pessoas continuem vivas".

O MDHC lançou uma plataforma que reúne dados sobre os grupos sociais e os temas prioritários da Pasta. "Um dos eixos do plano é o de produção e gestão de dados sobre essa população. Lançamos o ObservaDH, o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, que vai agregar indicadores que vão nos permitir fazer política com base em evidência, com base em ciência", complementou.

