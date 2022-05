Simone e Simaria brigam em gravação do programa Ratinho e áudio viraliza

Apoie o 247

247 - Simone e Simaria brigaram e interromperam uma gravação do Programa do Ratinho nesta quarta-feira (4). De acordo com o site TV Pop, as cantoras foram convidadas para cantar músicas do novo trabalho e a tensão começou quando Simaria parou a banda para anunciar que estava rouca, o que deixou a irmã irritada. As informações são do portal Na Telinha.

"Só um minuto. Segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora, e eu preciso compartilhar com vocês, vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação", diz parte do áudio divulgado pelo site.

Em seguida, Simone retrucou dizendo que estava preservando a irmã: "Pra desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado". "Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer", retrucou Simaria. "Então faça! Vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Então, vamos ver no que vai dar", disparou Simone.

Ao perceber o climão entre as duas, Ratinho interrompeu a discussão e pediu para que elas interpretassem a música como no DVD da dupla. "Simone, eu quero que você faça aquela cara fingida que você faz no clipe. Você é muito fingida. Deus me livre e guarde. Ela é atriz, ela chega a chorar. Quem não viu, tem que ver. É bom demais", declarou o apresentador, sem conseguir apaziguar os ânimos.

"Gente, por trás de uma dupla tão incrível de duas irmãs que se amam, tem diferenças. Isso é legal que vocês vejam, porque as pessoas acham que são só flores e não funciona assim. Eu sou uma pessoa de um jeito, minha irmã é de outro, mas a gente se ama", relatou.

Antes mesmo de terminar seu comentário ela é cortada pela irmã, que continua a criticá-la: "O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora. Tomei no cu!", disparou Simone. "Mas, preste atenção! Deixa eu me defender, deixa eu me defender, sério", rebateu Simaria.





