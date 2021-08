Sobe para seis número de denúncias contra pastor Esney Martins por crimes sexuais

Portal Metrópoles - Subiu para seis o número de denúncias contra um pastor investigado por suspeita de praticar crimes sexuais, em Goiânia. As queixas foram registradas pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), após reportagem do Fantástico revelar outros três casos, entre eles, o de uma adolescente. O delegado Rilmo Braga informou que o religioso negou qualquer crime em depoimento.

De acordo com a Defensoria Pública, os novos relatos de vítimas são muito semelhantes aos das primeiras fiéis que denunciaram o pastor Esney Martins da Costa. O caso mais recente teria acontecido há poucos meses. Outros teriam ocorrido entre dois e cinco anos atrás. A instituição informou que todos os detalhes serão remetidos à Polícia Civil.

O pastor comanda a igreja Renascendo para Cristo, no Setor Parque Amazônia, um bairro de classe média na capital. As denúncias vieram à tona depois de um ex-membro do templo tomar conhecimento dos abusos e de um núcleo de apoio às vítimas.

PUBLICIDADE

A defensora pública Gabriela Hamdan disse que as vítimas buscaram conforto espiritual da igreja. “No início, elas começaram a frequentar a igreja e se sentiram acolhidas. Esse líder religioso se aproximava delas como uma figura paterna e começava a ajudar financeiramente, levar para fazer retiro”, afirmou.

Após ganhar a confiança, de acordo com a Defensoria Pública, o líder religioso começava a praticar os abusos. “Começava-se com uma oração com imposição de mãos como se tivesse pegando no coração e, aí, descia a mão. Era algo sutil, e as vítimas começavam a duvidar se estavam ficando loucas por estarem acusando um homem de Deus”, contou Gabriela.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.