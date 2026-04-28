Stênio Garcia aciona filhas na Justiça e pede pensão para custear saúde

247 - O ator Stênio Garcia ingressou na Justiça com um pedido de pensão alimentícia contra as próprias filhas, Cássia e Gaya Piovesan. Aos 94 anos, o artista solicita o equivalente a cinco salários mínimos mensais para cobrir despesas com plano de saúde e medicamentos. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

De acordo com a ação, o principal gasto do ator atualmente é o plano de saúde, que custa R$ 4.070 por mês, além de despesas recorrentes com remédios. A defesa sustenta que o valor solicitado é essencial para garantir condições básicas de cuidado e bem-estar nesta fase da vida.

O advogado do ator, Luiz Mantovani, também requereu que as filhas apresentem as últimas cinco declarações de Imposto de Renda, além de faturas recentes de cartões de crédito. A estratégia, segundo ele, busca demonstrar a capacidade financeira das herdeiras e embasar o pedido judicial. A defesa solicitou ainda a quebra de sigilo bancário do próprio ator, com o objetivo de comprovar a alegada falta de recursos.

“Queremos demonstrar que ele não tem condições financeiras”, afirmou Luiz Mantovani.

A situação financeira de Stênio Garcia teria se agravado após o encerramento de seu contrato com a TV Globo, em 2020. Desde então, segundo a defesa, o ator enfrenta dificuldades para manter suas despesas, especialmente relacionadas à saúde.

Paralelamente ao pedido de pensão, o ator também trava uma disputa judicial com as filhas envolvendo um imóvel localizado na Rua Barão da Torre, em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro. O apartamento, adquirido na década de 1980 e atualmente avaliado em cerca de R$ 2 milhões, está no centro de um conflito familiar que envolve o direito de usufruto vitalício.

Stênio Garcia afirma depender financeiramente da renda gerada pelo imóvel. Já as filhas contestam essa versão, alegando que a disputa não decorre de necessidade econômica. Segundo a defesa do ator, o apartamento estaria sendo ocupado por sua ex-mulher, mãe das filhas, o que teria agravado o impasse.

Em meio à controvérsia, o ator se manifestou publicamente nas redes sociais, criticando a condução do caso e a exposição do processo. “É com profunda indignação que venho me manifestar a título de informação. O usufruto, é um direito inalienável e inafiançável. Nada e ninguém pode violar o direito do usufruto. A mãe das minhas filhas, alugou esse apartamento em 2019 escondido de mim . O que mais me chocou, foi ver um documento assinado por ela e tb por minhas filhas deixando o aluguel com a mãe delas . Eu sou o único usufrutuário vitalício. Não me restou outra opção a não ser acionar a justiça em Outubro de 2025 e até agora nada. Tive o meu processo invadido e exposto de forma errônea e manchando a imagem de um pai que criou sozinho e que também deu tudo para elas”.

O caso segue em tramitação na Justiça e expõe um embate familiar que envolve questões financeiras, patrimoniais e direitos legais, com desdobramentos ainda indefinidos.