STJ adia de novo julgamento de processo de Xuxa

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou novamente o julgamento de um processo envolvendo Xuxa Meneghel e o publicitário Léo Soltz. A disputa, que discute o valor de uma indenização, já se estende por 26 anos e segue sem definição final.

As informações são da CNN Brasil. O caso voltou a chamar atenção após novo adiamento no STJ, mantendo em aberto um imbróglio judicial antigo relacionado à apresentadora, atriz e empresária, uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira.

De acordo com as informações divulgadas, o processo tem como ponto central a definição do valor de indenização a ser pago ao publicitário Léo Soltz. A controvérsia atravessou mais de duas décadas no Judiciário e chegou ao STJ, corte responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal no país.

Xuxa Meneghel, que recentemente aparece em cena de “Tarã”, segue no centro da repercussão pública do caso por causa da longa duração da ação judicial. O material fornecido não detalha o motivo original da disputa nem informa a nova data prevista para julgamento.

O publicitário Léo Soltz é citado como parte interessada no processo, já que a discussão em curso envolve o valor da indenização. Também não foram informados, no conteúdo original fornecido, os argumentos apresentados pelas partes nesta etapa do julgamento.