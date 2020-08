Subprocurador pede explicação a Damares Alves sobre guia para fortalecer o casamento

O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, citou o "risco de utilização da máquina pública movida por opiniões pessoais, e não em prol do interesse público" por parte da ministra Damares Alves em decorrência de um material, em fase de elaboração, para instruir municípios a fortalecer "vínculos conjugais e intergeracionais" edit

247 - O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, solicitou à procuradora-geral do órgão (MPTCU), Cristina Machado, que encaminhe uma petição para a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, "no intuito de obter os estudos e os motivos" que fundamentaram o guia sobre como fortalecer casamento.

A pasta está preparando um material para instruir municípios a fortalecer "vínculos conjugais e intergeracionais", sem entrar em detalhes sobre como funcionará a política.

De acordo com relato da coluna Painel, o subprocurador-geral citou o "risco de utilização da máquina pública movida por opiniões pessoais, e não em prol do interesse público, em possível caso de desvio de finalidade".

"Considerando que a pasta ministerial utiliza de tempo e de servidores públicos na elaboração do supracitado guia, é imprescindível que o material produzido vise ao interesse público, e não, supostas opiniões pessoais", disse.

