Subway se desculpa por pizza desconfigurada que repercutiu nas redes

247 - A rede de fast food Subway se desculpou via rede social por ter enviado a um cliente uma pizza com uma aparência duvidosa. Pizzas foram inseridas no cardápio do restaurante neste mês.

A postagem do consumidor Tiago Luiz, que recebeu a pizza desconfigurada, já tem mais de 15 mil compartilhamentos. Tiago não foi o único a reclamar do produto.

"Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais", respondeu o Subway.

@SubwayBrasil @ifood Isso aqui é a Pizza de vcs? deu ate tristeza só de olhar. Isso foi na maldade e não um erro pic.twitter.com/4dLujafv7R — Tiago Luiz (@TiagoLu21992196) July 14, 2020

