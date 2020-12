Surfista que provocou acidente de carro com morte riu durante exame de perícia, diz polícia

O exame de alcoolemia feito no surfista de ondas grandes Felipe Cesarano apontou que o atleta riu durante o exame e estava embriagado ao se envolver em um acidente de trânsito com morte no Rio. O atleta foi preso edit

247 - O exame de alcoolemia feito no surfista de ondas grandes Felipe Cesarano apontou que o atleta riu durante o exame e falava de forma repetitiva e confusa. Ele estava embriagado ao se envolver em um acidente de trânsito com morte no Rio na quarta-feira (16). Ele foi preso em flagrante e vai responder por homicídio culposo. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

"Indagado refere que estava em uma boate por volta de 5h e que agora seriam sete horas e está no IML [Instituto médico legal], mas não sabe pra que. Ri durante o exame, fala de forma repetitiva, confusa, refere que teria tomado só cerveja. Não consegue realizar as manobras do exame neurológico de forma adequada (andar pé ante pé, fazer o quatro, dedo/nariz)", diz o laudo.

Conhecido como "Gordo", o surfista dirigia o seu carro no sentido Zona Sul da Autoestrada Lagoa-Barra. Testemunhas afirmaram que ele perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e bateu de frente com carro de um sargento da Marinha que vinha em sentido contrário.

A vítima, Diogo da Silva, de 36 anos, morreu na hora.

Felipe sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros ainda na pista.

O conhecimento liberta. Saiba mais