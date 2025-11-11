Suzane von Rochthofen viraliza em seriado, ganha 100 mil seguidores e agradece o aumento de vendas em sua loja

247 - Condenada pelo assassinato dos pais, Suzane von Richthofen utilizou as redes sociais no domingo (9) para agradecer o marco de 100 mil seguidores em sua conta profissional no Instagram, dedicada à venda de produtos artesanais.

A marca “Su Entrelinhas”, criada por Suzane em Angatuba (SP), comercializa chinelos feitos à mão, customizados com brilhos, pedrarias e outros detalhes. O negócio ganhou projeção após sua transição para o regime aberto, em 2023, e hoje é mantido e divulgado diretamente por ela, sem equipe ou assessoria.

Nos Stories, Suzane compartilhou um texto de agradecimento diante do aumento da demanda. “Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp! O carinho e a procura têm sido tão grandes que eu ainda não consegui responder todo mundo – mas podem ter certeza: todas as mensagens serão respondidas”, escreveu.

Ela também reforçou que administra todas as etapas da operação, desde o contato com clientes até a entrega das encomendas. “Sou eu mesma que cuido de cada atendimento, com todo amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem comigo. Com carinho, Su Entrelinhas”, afirmou.

Negócio em expansão

O perfil profissional de Suzane passou a reunir imagens dos produtos, depoimentos de compradores e bastidores da produção artesanal. Com o aumento da visibilidade, as encomendas se multiplicaram, o que, segundo ela, tem exigido mais organização e dedicação integral ao empreendimento.

Além da atividade comercial, Suzane também cursa direito e vive com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve um filho em janeiro de 2024.

Condenação e cumprimento de pena

Condenada em 2006 a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, Manfred e Marisa von Richthofen, crime ocorrido em 2002, Suzane cumpriu duas décadas em diferentes regimes até obter o direito ao regime aberto. O homicídio foi planejado com o então namorado, Daniel Cravinhos, e com o irmão dele, Cristian, que também respondem em liberdade atualmente.

A vida pública de Suzane após a prisão permanece alvo de debates, mas, nas redes, ela tenta reforçar sua atuação como artesã e empreendedora. Com o novo alcance digital, a expectativa é de que o negócio siga em expansão, impulsionado pelo grande volume de seguidores.