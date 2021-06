"Tarzan da vida real" passou 41 anos sem saber que mulheres existiam

Trendsbr - Com certeza você já ouviu falar no personagem Tarzan, criado por Edgar Rice Burroughs em 1912, mas sabia que existe uma “versão real" dele no Vietnã? Como mostra o site britânico Unilad, Ho Van Lang viveu 41 anos na floresta sem fazer ideia da existência de mulheres.

Ele está agora com 49 anos e mora com o pai Ho Van Thanh numa pequena vila vietnamita. Eles foram “resgatados” da floresta há oito anos após décadas de isolamento.

Lang, junto com o irmão Tri e o pai fugiram da civilização durante a Guerra do Vietnã (1959-1975) em 1972, depois que uma bomba americana matou a mãe dele e outros dois irmãos. Segundo o site, mesmo após o “resgate”, o pai do vietnamita continuava com medo de voltar para a cidade, porque acreditava que a guerra não havia acabado e queria retornar à selva.

A família foi descoberta pela empresa de turismo Docastaway, da Espanha, que, ironicamente, proporciona aos clientes a sensação de se viver isolado numa ilha paradisíaca.

Ho Van Lang viveu a maior parte de sua vida nas profundezas da selva do Vietnã, no distrito de Tay Tra, na província de Quang Ngai, diz o site Unilad. Como era de se esperar de alguém que viveu décadas no ambiente selvagem, ele é adepto da caça e do extrativismo vivendo de alimentos como frutas, mel, macaco, cobra, lagarto, sapo ou outra criatura.

Quando questionado se ele sabia o que era uma mulher, ele disse que o pai nunca falou sobre o assunto, mas desde então as viu na aldeia. Mesmo quando morava na selva, eles só viram cinco pessoas. Na ocasião, fugiram e se esconderam dos “invasores”.

O responsável pelo “resgate” da família de Lang é o empresário espanhol Alvaro Cerezo, da Docastaway, que rastreou a família em 2015, mas os três sempre fugiam quando viam a aproximação de pessoas.

Dificuldade de se relacionar

A falta de habilidades sociais tem sido um dos maiores obstáculos para o vietnamita que vem sendo chamado de “Tarzan da vida real”.

“Mais surpreendente ainda é que hoje, apesar de ser capaz de distinguir entre homens e mulheres, ele ainda não sabe a diferença essencial entre eles. Posso confirmar que Lang nunca teve o desejo sexual mínimo e seu instinto reprodutivo nunca se revelou em sua cabeça”, comenta Alvaro Cerezo, citado pelo Unilad.

Ele é descrito como um “bebê no corpo de homem” pelo irmão Tri e que não entende muitos dos conceitos sociais básicos. “Se eu pedisse para bater em alguém, ele o faria com severidade. Ele não sabe a diferença entre o bem e o mal. Lang é apenas uma criança. Ele não sabe de nada. A maioria das pessoas sabe o que é bom ou ruim na vida, mas meu irmão não”, afirma o vietnamita, segundo o site britânico.

No entanto, apesar do primeiro ano vivendo em sociedade ter sido difícil, pois bactérias afetaram pela primeira vez o sistema imunológico do “Tarzan da vida real”, Alvaro Cerezo revela que Lang está “se adaptando com alegria à nova vida” e adorou ver “os animais sendo amigáveis com as pessoas”, em comparação com a dinâmica mais hostil da vida selvagem. “Lang é provavelmente o ser humano mais adorável que já conheci na vida. Ele só não sabe o que é bom ou mau”, completa o espanhol ao Unilad.

