TCU manda devolver R$ 27,8 mil gastos em Viagra durante governo Bolsonaro

Houve superfaturamento na compra de Viagra para as Forças Armadas no governo de Jair Bolsonaro

247 - O TCU (Tribunal de Contas da União) concluiu que houve superfaturamento na compra de Viagra para as Forças Armadas no governo de Jair Bolsonaro (PL) e determinou a devolução de R$ 27,8 mil aos cofres públicos.

O superfaturamento aconteceu na compra feita pelo Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. O TCU deu prazo de 90 dias para que a unidade "adote as medidas administrativas pertinentes para apuração do débito e obtenção do ressarcimento do dano causado ao erário, em valores atualizados", informa o UOL.

