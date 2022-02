Telescópio James Webb revela primeiras imagens; veja (fotos)

Apoie o 247

Sputnik - Nem dois meses se passaram desde o lançamento de James Webb, o telescópio espacial mais poderoso da história, e ele já transmitiu a primeira imagem para a Terra.

A foto borrada compartilhada pela NASA mostra o que é uma estrela isolada na constelação da Ursa Maior com o nome de HD 84406. A qualidade relativamente baixa da imagem é explicada pelo fato de não ser uma foto capturada com fins científicos, mas sim técnicos.

A imagem serve para alinhar o espelho principal do aparelho com o auxílio do instrumento NIRCam (uma câmera infravermelha) e é um processo muito demorado. O objetivo deste procedimento é garantir que o NIRCam esteja pronto para coletar luz de corpos celestes e, em seguida, identificar a luz das estrelas em cada um dos 18 segmentos do espelho, explica a agência.

Primeira imagem de alinhamento obtida pelo Telescópio James Webb (Photo: Nasa)

Na verdade, é justamente por isso que se podem ver 18 pontos aleatórios de luz estelar na imagem compartilhada, pois os segmentos do espelho primário ainda não estão alinhados e refletem a luz para o espelho secundário de maneira diferente, como se fossem 18 mini telescópios separados.

Os cientistas da NASA conseguiram determinar exatamente quais pontos correspondem a cada um dos 18 espelhos do telescópio.

Correspondência de imagens de acordo com cada um dos 18 segmentos de espelho do Telescópio James Webb (Photo: Nasa)

Esses dados vão ajudar a alinhar os espelhos e equipamentos de foco com precisão incrível para que possam fornecer imagens inéditas do espaço. Esse processo de alinhamento vai levar cerca de um mês e, no final, as 18 imagens vão parecer uma única estrela. As primeiras fotos com os equipamentos já configurados devem ser feitas no segundo semestre.

54 gigas para uma foto

A NASA relata que o processo de configuração começou em 2 de fevereiro e o James Webb observou 156 locais ao redor da localização prevista da estrela. Ele gerou 1.560 imagens usando os 10 detectores do NIRCam, o que corresponde a 54 gigabytes de dados.

Todo o processo levou 25 horas, mas o importante é que o observatório conseguiu localizar a estrela com cada um dos segmentos do espelho em apenas seis horas. As imagens que foram feitas foram então reunidas em um enorme mosaico.

O que é mostrado na imagem é apenas a parte central do mosaico, que se traduziu em uma foto com mais de 2.000 milhões de pixels.

Além disso, o NIRCam também tem a capacidade de tirar fotos do próprio espelho principal, como se fosse uma selfie, e uma dessas fotos também foi transmitida para a Terra. Essas imagens também são usadas para configurar os segmentos de espelho e calibrar os dispositivos.

A 'selfie' do telescópio James Webb tirada pela NIRCam (Photo: Nasa)

A NASA destacou ainda uma outra razão pela qual a imagem não tem nitidez. Segundo a agência, nem todos os equipamentos do telescópio atingiram as temperaturas criogênicas necessárias para funcionar corretamente.

