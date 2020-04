Tempos de crise? Aprenda ganhar dinheiro criando um site

Não adianta, as crises surgem de tempos em tempos quando aparecem muitos a encaram como algo desanimador. Porém, uma alternativa é encarar o problema como uma forma de sair da zona de conforto, de encontrar novas oportunidades.

É aí que a internet surge como uma opção interessante para quem quer driblar a crise e encontrar novas possibilidades de negócio, principalmente quando aliadas ao Home Office.

Por meio da internet é possível investir na criação de uma loja virtual, no desenvolvimento de cursos online, na venda de infoprodutos e em muitos outros tipos de iniciativas. Ou seja, chances de garantir uma renda extra não faltam em tempos conturbados.

Quando se trata de projetos na internet, a construção de um site é um procedimento básico. Um site é versátil. Ele pode ser um e-commerce, pode ser um blog de conteúdo ou pode ser o suporte de um curso online.

Além do mais, um site pode ser acessado nos mais variados dispositivos, sejam eles desktops, smartphones e tablets.

Possibilidades de projetos lucrativos na internet

A crise obriga a gente a usar a nossa criatividade. Por isso, quando surge uma boa ideia, é preciso encontrar um lugar para colocá-la em prática. Na era digital, o lugar ideal é um site.

Para criar um site hoje em dia não é difícil, por isso, não se preocupe se você não entende nada de programação. As plataformas para a criação de sites atualmente estão cada vez mais fáceis de serem usadas. Em muitos casos você não vai levar mais do que alguns minutos para ter o seu site.

Além disso, para que o seu projeto na web tenha realmente um perfil profissional e lucrativo, é fundamental, antes de tudo, que você contrate um bom serviço de hospedagem para o seu site.

A hospedagem traz para o seu site recursos essenciais, como uma boa velocidade de carregamento, backups e mais espaço em disco.

Entre as possibilidades de ganhar dinheiro na web, vamos conferir a seguir algumas das alternativas que temos à disposição.

Criar uma loja virtual

Em tempos de crise, especialmente como a do Coronavírus, que obriga o confinamento dos consumidores, as compras online se tornam mais frequentes. É aí que o e-commerce tem participação de destaque e se torna uma boa fonte de lucro.

Para quem quer investir na criação de uma loja online, é importante primeiro escolher o seu segmento de atuação. Há várias opções nesse caso, como, por exemplo, vender produtos voltados para o público nerd e geek.

Um e-commerce é a oportunidade também para quem trabalha com artesanato ou outros produtos que podem ser feitos em casa deseja vender o seu trabalho pela internet.

As alternativas de produtos e serviços oferecidos por uma loja virtual são várias. No entanto, para quem deseja mergulhar de cabeça no e-commerce deve utilizar as ferramentas certas. A primeira delas é escolher a plataforma da sua loja.

Nesse caso, o Magento é uma delas, pois possui todos os recursos que possibilitam a criação de uma loja virtual completa, como, por exemplo, fácil personalização e também facilidade para gerenciar as formas de pagamento.

Invista em um blog

A internet é um local onde o conteúdo é valioso. Por isso, você pode criar um blog para falar a respeito de um assunto da sua preferência. Com o tempo, após obter uma boa quantidade de acessos, você pode encontrar maneiras de monetizá-lo.

Na hora de criar o seu blog, tenha em mente antes qual assunto você vai abordar. As alternativas são várias e vão de esportes a dicas de como consertar um notebook.

Para ter um blog de qualidade, invista em uma boa plataforma ou construtor de sites. O construtor de sites Zyro com AI, nesse caso, é uma opção bastante viável.

O Zyro é uma plataforma intuitiva, pois não exige que o usuário saiba tudo sobre códigos programação. Além disso, ele traz um recurso bem interessante: o Escritor de IA do Zyro.

Esse recurso, que é baseado em Inteligência Artificial, permite que o conteúdo seja criado de forma automática. O procedimento é bem simples, basta escolher a categoria referente ao seu blog, digitar frases no contexto que você quer e clicar em gerar.

Uma vantagem que esse recurso apresenta é o conteúdo produzido de acordo com as técnicas de SEO. Isso facilita que o seu blog seja bem posicionado nas páginas de resultado.

Quando você reparar que o tráfego do seu blog está aumentando já pode ir pensando em maneiras de monetizá-lo. As opções para isso são várias. Entre elas estão a publicidade paga, vender seus próprios produtos ou vender produtos de afiliados.

Crie um curso online

Você gosta de jardinagem? Sabe tocar algum instrumento? Sabe tudo de eletrônica ou talvez seja um exímio cozinheiro?

Seja qual for o assunto que você domine, você pode criar um site e utilizá-lo como plataforma para um curso online.

Você pode produzir os cursos online em diferentes formatos, desde o bom e velho arquivo educativo em PDF até os vídeos com produção mais rebuscada, com muitas horas de conteúdo informativo e também educativo.

Criar cursos digitais é uma alternativa lucrativa, pois sempre há pessoas pesquisando conteúdos na internet. Conteúdos que, em sua maioria, servem para solucionar os mais variados tipos de problemas.

Com um curso online você está disseminando conhecimento para pessoas que querem se especializar em uma determinada área em época de crise.

Invista em um site de programas de afiliados

Um site de afiliados é construído sobre produtos recomendados e avaliados pelos usuários. Então, quando um leitor comprar esse mesmo produto por meio do seu link de afiliado, você recebe uma comissão pela venda.

Para poder lucrar com o seu site de afiliados, você pode basear o seu lucro em recomendações e avaliações de produtos. Há a possibilidade também de integrar um marketing de afiliados em um blog já existente, por exemplo, divulgando as recomendações que você já fez.

Um exemplo prático disso? Digamos que você criou um site dedicado com dicas para evitar gripes e se manter saudável. Você pode escrever postagens que analisam produtos e suplementos e, toda vez que mencionar um produto, pode adicionar o seu link de afiliados.

Venda de espaço para anúncios

Monetizar o seu site por anúncios é uma estratégia muito bem-vinda caso o seu site já conte com um bom tráfego. Se este for o seu caso, a quantidade de dinheiro que será paga pelos espaços de publicidade vai depender da sua rede de contatos e da sua audiência.

Mas também você será pago pelo número de impressões ou de cliques no seu site. Vale destacar ainda que há muitas alternativas para integrar uma rede de anúncios no seu site.

O Google Adsense é uma das mais conhecidas. Por meio dele você terá condições de aplicar à sua rede e já poderá começar a adicionar anúncios ao seu site.

Crises existem, mas podem ser administradas e superadas

São nos momentos de crise que chega a hora de procurar alternativas, de usar a criatividade e utilizar as ferramentas que estão ao nosso redor. A internet, nesse caso, é um meio democrático e que permite uma série de iniciativas.

Por causa disso, a criação e o gerenciamento de um site se torna uma maneira muitas vezes barata e fácil para quem quer ganhar dinheiro. Portanto, encontre o seu nicho de mercado, escolha a plataforma adequada, crie o seu site e drible a crise.

