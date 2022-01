“Terra plana, Pepsi com fetos, cigarro faz bem e pandemia é mentira”: confira 8 frases bizarras de Olavo de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - Morreu nesta segunda-feira (24), nos EUA, o guru do Bolsonarismo Olavo de Carvalho, após ter contraído o vírus da Covid-19.

Confira 8 frases do guru que pregam fake news e teorias conspiratórias:

“O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel.”, maio de 2020.

“Só um perfeito idiota pode imaginar que a disseminação do vírus chinês no mundo foi um acidente. Mas o Ocidente está repleto de perfeitos idiotas, diante dos quais os chineses têm um justificado senso de superioridade.”, outubro de 2020.

“Cigarro não faz mal, isto tudo é uma empulhação da Indústria Farmacêutica que vendem remédios que matam a população".

“Para mim essa questão de terra plana é como qualquer outra: ninguém tem certeza de porra nenhuma. As pessoas sensatas se divertem com a investigação, os neuróticos se ofendem com a pergunta”.

“Estão usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes, na Pepsi”.

“China: um governo que não consegue sequer resolver os problemas de higiene do seu próprio povo quer mandar no mundo.”

“ A distribuição de kits gays continua em alta no Brasil”

