Tesla anuncia que manterá Bitcoin, levando à valorização recorde da criptomoeda

Reuters - O Bitcoin deu outro grande passo em direção à aceitação popular na segunda-feira (8), após a Tesla Inc, empresa de veículos elétricos do bilionário Elon Musk, revelar que comprou US $ 1,5 bilhão em criptomoeda e logo a aceitaria como forma de pagamento.

Os anúncios, que constam no rodapé do anual de 2020 da Tesla, geraram um aumento de 10% no preço da criptomoeda mais vendida do mundo. Os investidores anteciparam que outras empresas entrarão em breve em uma lista que investem ou mantêm Bitcoin, incluindo a BlackRock Inc, a maior administradora de ativos do mundo, e as empresas de pagamentos Square e PayPal.

Musk abalou Wall Street no ano passado e brevemente se tornou a pessoa mais rica do mundo, já que as ações da Tesla subiram quase 500%, tornando-a a quinta empresa norte-americana mais valiosa, o que deixa outras empresas e investidores ansiosos para seguir seu rastro.

“Se qualquer mortal inferior tivesse tomado a decisão de colocar parte de seu balanço patrimonial em Bitcoin, não acho que isso teria sido levado a sério”, disse Thomas Hayes, membro gerente da Great Hill Capital LLC em Nova York. “Mas quando o homem mais rico do mundo faz isso, todos precisam dar uma segunda olhada.”

A notícia gerou um pico de comércio de criptomoedas e fez com que bolsas como Coinbase, Gemini, Binance enfrentassem problemas técnicos, de acordo com a Coindesk.

Um conhecido defensor das criptomoedas, Musk pesou regularmente sobre o frenesi do mês passado em investimentos de varejo, também elevando os preços da moeda digital baseada em memes, a DogeCoin, e ações da rede de videogames dos EUA GameStop.

Ele disse há uma semana que o Bitcoin estava "prestes" a ser mais amplamente aceito entre os investidores e, em dezembro, perguntou se era possível fazer grandes transações na moeda.

No final de janeiro, Musk mudou a biografia de sua conta no Twitter, que tem 46 milhões de seguidores, para incluir #bitcoin.

A Tesla disse em um arquivamento que a decisão faz parte de sua ampla política de investimentos como empresa e visa diversificar e maximizar seus retornos sobre o caixa, projeto que inclui a detenção de ouro. O relatório disse que encerrou 2020 com US $ 19,38 bilhões em dinheiro e equivalentes a dinheiro.

“Esperamos começar a aceitar Bitcoin como forma de pagamento por nossos produtos em um futuro próximo, sujeito às leis aplicáveis ​​e inicialmente de forma limitada, que podemos ou não liquidar no recebimento”, disse a empresa.

A Tesla disse que investiu um total de US $ 1,5 bilhão em Bitcoin sob a política alterada e pode "adquirir e manter ativos digitais de tempos em tempos ou a longo prazo".

O ouro saltou mais de 1% na segunda-feira, enquanto o Ethereum, outra criptomoeda, atingiu uma alta recorde.

Valor a longo prazo?

Os bancos centrais continuam céticos em relação às moedas digitais, mas analistas dizem que quanto mais usos no mundo real aparecerem para o Bitcoin, mais atraente ele se mostrará como reserva de valor de longo prazo.

A criptomoeda subiu mais de 10% para um recorde de $ 43.625 após a divulgação da Tesla.

“O argumento para Bitcoin está evoluindo. Costumava ser negativo (razões para comprar), mas de repente há razões positivas, e é por isso que você vê o Bitcoin em (novas máximas) ”, disse Mohamed El-Erian, consultor econômico chefe da Allianz, à CNBC.

A Tesla é a última empresa a adicionar Bitcoin ao seu tesouro corporativo, seguindo movimentos semelhantes da Square, empresa de pagamentos liderada pelo chefe do Twitter Inc, Jack Dorsey, e da empresa de software norte-americana MicroStrategy Inc.

O PayPal disse em outubro que permitiria aos clientes comprar, vender e manter Bitcoin e outras moedas virtuais usando suas carteiras online. Resta saber se o Bitcoin terá uma adoção maior como forma de pagamento, algo que tem se esforçado para conseguir.

“Se isso se tornar uma tendência nas tesourarias corporativas, a desvantagem de ficar à margem só se tornará mais cara com o tempo”, disse Maya Zehavi, consultora de blockchain.

Musk também endossou outras criptomoedas. Ele enviou à Dogecoin, a moeda baseada em um meme popular da internet, uma mensagem no Twitter na semana passada, levando seu preço a níveis recordes no fim de semana.

Dogecoin foi criado em grande parte como uma crítica satírica ao frenesi da criptografia de 2013 e não é levado tão a sério quanto o Bitcoin ou o Ethereum. Quase dobrou de valor desde sexta-feira, atingindo um recorde de 8,71 centavos, de acordo com dados do site de blockchain e criptomoeda Coindesk.

O conhecimento liberta. Saiba mais