Tim, Telefônica e Claro adquirem ativos móveis da Oi por R$16.5 bi

Reuters Brasil - TIM, Telefônica Brasil e Claro venceram nesta segunda-feira leilão dos ativos de telefonia móvel da Oi, apresentando uma oferta conjunta de R$16.5 bilhões, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

O trio, que havia apresentado a proposta em julho, planeja dividir os ativos de telefonia celular da Oi assim que receberem aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Oi, que fez um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país em 2016, está vendendo ativos para pagar credores.

Nenhuma outra empresa apresentou oferta pelos ativos da Oi nesta segunda-feira (14), afirmou a fonte.

Na proposta, TIM, Telefônica Brasil e Claro também ofereceram à Oi contrato de longo prazo para alugar à empresa a infraestrutura de telecomunicações.

A TIM deve ficar com cerca de 54% dos ativos móveis da Oi, enquanto a Telefônica Brasil provavelmente vai ficar com 24% e a Claro com cerca de 22%, estimaram analistas do Credit Suisse mais cedo.

Representantes da Oi não comentaram o assunto.

