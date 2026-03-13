Tinder anuncia recursos com IA para atrair usuários da geração Z

247 - O aplicativo de relacionamentos Tinder anunciou uma série de atualizações em sua plataforma, incluindo novos recursos baseados em inteligência artificial, em uma tentativa de renovar a experiência dos usuários e atrair principalmente o público da geração Z. As mudanças foram apresentadas durante um evento realizado em Los Angeles na quinta-feira (12). As informações foram divulgadas pela Bloomberg.

Segundo a empresa, o pacote de novidades reúne funcionalidades inéditas, melhorias em ferramentas já existentes e reforços nas medidas de segurança do aplicativo. O objetivo é adaptar o serviço ao comportamento de uma geração que busca experiências mais autênticas e menos pressionadas nos encontros online.

Em comunicado, o CEO do Tinder e da controladora Match Group, Spencer Rascoff, afirmou que a estratégia leva em conta o perfil predominante do público da plataforma. “Com mais da metade dos nossos usuários abaixo dos 30 anos, estamos construindo o Tinder junto com uma geração que quer que os encontros pareçam mais autênticos, tenham menos pressão e que valham o tempo investido”, declarou.

O movimento ocorre em um momento em que empresas do setor enfrentam mudanças no comportamento dos usuários. Plataformas como Bumble e Grindr também buscam reformular seus serviços diante de uma nova dinâmica de relacionamentos, especialmente entre os mais jovens. Além disso, usuários de diferentes idades relatam cada vez mais fadiga após longos períodos utilizando aplicativos sem encontrar conexões consideradas satisfatórias.

Entre as novidades anunciadas pelo Tinder está um sistema de encontros rápidos por vídeo, que permitirá conversas ao vivo de três minutos dentro do próprio aplicativo. A funcionalidade deve ser lançada até junho e será voltada para usuários que já tenham passado pelo processo de verificação de foto, permitindo a participação em eventos virtuais programados.

Outro recurso inédito é a ferramenta “Eventos”, que permitirá descobrir atividades presenciais na cidade e identificar quem mais tem interesse em participar. As opções incluem encontros como aulas coletivas ou noites de quiz. O recurso será testado inicialmente em Los Angeles como parte de um projeto piloto.

O aplicativo também reformulou o chamado “Modo Música”, que passa a priorizar conexões entre usuários com gostos musicais semelhantes. Já o novo “Modo Astrologia” permitirá que as pessoas incluam dados de nascimento no perfil para receber informações sobre compatibilidade com possíveis matches, com base em uma versão resumida do mapa astral.

Outra novidade é o recurso “Chemistry”, que utiliza inteligência artificial para analisar dados do perfil, respostas a perguntas e informações extraídas das fotos para ajudar a criar conexões consideradas mais significativas. A ferramenta já está disponível na Austrália e na Nova Zelândia e será lançada nos Estados Unidos e no Canadá.

A empresa também apresentou um sistema de recomendação em tempo real chamado “Modo Aprendizado”. A ferramenta foi desenvolvida para compreender melhor as preferências de cada usuário e, com base nisso, sugerir combinações de perfis potencialmente mais compatíveis.

No campo da segurança, o Tinder informou que ampliará as funções que alertam os usuários sobre linguagem potencialmente ofensiva antes do envio de mensagens. Outra melhoria prevista é um sistema de desfoque automático para conteúdos identificados como possivelmente inadequados.

Além disso, a empresa apresentou o “Tinder Connect”, iniciativa que pretende integrar informações de outros aplicativos ao perfil do usuário. A ferramenta funcionará com parceiros como o Duolingo e o Beli, destacando interesses pessoais como aprendizado de idiomas ou preferências gastronômicas. A empresa afirma que já obteve bons resultados anteriormente com a integração do Spotify na plataforma.

Apesar do investimento crescente em inteligência artificial por parte do Match Group e de outras empresas do setor, ainda não está claro se essas ferramentas atendem plenamente às expectativas do público. Uma pesquisa publicada no ano passado pela área de inteligência da Bloomberg indicou que a geração Z demonstra mais desconforto do que os millennials com o uso de IA para escrever descrições de perfil, responder mensagens ou alterar fotos em aplicativos de relacionamento.