Torre de luxo em Miami tenta despejar Banco Master por falta de pagamento

247 - A mais exclusiva torre de edifícios comerciais de Miami, nos Estados Unidos, entrou com uma ação judicial para despejar o Banco Master por inadimplência no pagamento de aluguel, meses após o colapso da instituição financeira em meio a alegações de fraude.

As informações foram publicadas originalmente pela Bloomberg, que relata que o proprietário do prédio apresentou queixa no tribunal estadual do condado de Miami-Dade para retomar o espaço alugado pelo banco em dois andares do edifício.

Segundo a ação, o Banco Master deixou de pagar o aluguel desde setembro. Os advogados da instituição pediram à Justiça que o caso permaneça suspenso enquanto tramita o processo de falência do banco nos tribunais do Brasil e de Miami.

O processo é mais um capítulo da rápida derrocada do Banco Master e de seu acionista majoritário, Daniel Vorcaro, que chegou a anunciar planos ambiciosos de expansão nos Estados Unidos antes de ser preso pelas autoridades brasileiras em novembro. O Banco Central decretou a liquidação da instituição em meio ao que pode se tornar a maior fraude bancária da história do país.

Em julho de 2024, o banco havia assinado um contrato para pagar cerca de US$ 58 milhões em aluguel ao longo de dez anos pelo espaço no 830 Brickell Plaza, endereço que abriga empresas como Citadel, Microsoft e a gestora Thomas Bravo.

Apesar do acordo, o banco nunca ocupou o local e, de acordo com o pedido de despejo protocolado em 4 de dezembro, deixou de pagar o aluguel mensal de US$ 423,32 mil. Após a prisão de Vorcaro, o proprietário rescindiu o contrato e retirou o nome do Banco Master das placas externas do prédio.

Vorcaro nega irregularidades. Ele ficou cerca de duas semanas preso antes de ser libertado com o uso de tornozeleira eletrônica. Uma porta-voz afirmou que a expansão do Banco Master nos EUA foi “descontinuada” e que a ação de despejo está sendo tratada pelos canais “contratuais e judiciais” adequados.

A Watson Brickell Development, representante jurídica do proprietário do edifício, informou que não comentaria o caso.