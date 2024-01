Traficante responsável pelo assassinato dos médicos na Barra da Tijuca segue foragido; buscas chegam a MG

Apoie o 247

247 - Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, conhecido como BMW, é o único fugitivo envolvido nos assassinatos dos ortopedistas na Barra da Tijuca que permanece vivo. Membro do Comando Vermelho, o suspeito está sendo procurado desde então, com as buscas se estendendo até Minas Gerais. Philip Motta Pereira e Ryan Soares, também apontados como responsáveis pelos homicídios, foram encontrados mortos 12h após o atentado. Além do envolvimento no crime contra os médicos, as investigações estão avaliando se BMW participou de uma tentativa de invasão à comunidade Rio das Pedras, no último dia 6. A localidade é controlada pela milícia de Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, onde o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida foi confundido e morto em um quiosque, como informado pelo Globo . Tanto BMW quanto Philip e Ryan eram membros da Equipe Sombra, vinculada ao Comando Vermelho. Ex-milicianos, eles se uniram ao tráfico para conquistar áreas controladas por grupos paramilitares. Tal acordo ocorreu durante um período de fragmentação da milícia no Rio de Janeiro. Aproveitando essa brecha, traficantes iniciaram uma expansão territorial, o que levou parte dos milicianos locais a se associarem à facção.

