Trens de alta velocidade da China trazem benefícios a todos, comenta mídia chinesa

Rádio Internacional da China - O Dia 21 de agosto é uma data comemorativa para a iniciativa do Cinturão e Rota. Neste dia, um trem de Expresso Ferroviário China-Europa partiu da Estação do Porto Internacional de Xi’an, rumo a Hamburgo, na Alemanha, atingindo a marca de 10 mil partidas. Em comparação com 2021, o registro deste ano ocorreu com 10 dias de antecedência. No mesmo dia, um trem de unidade múltipla e outro de inspeção abrangente deixaram o porto de Qingdao, para servir a ferrovia de alta velocidade Jacarta-Bandung, sendo os primeiros trens de alta velocidade exportados pela China.

Os dois tópicos têm o mesmo núcleo, a ferrovia. Nos últimos anos, vários projetos ferroviários promovidos pela China tornaram-se a “chave de ouro” do desenvolvimento econômico e social regional. Por exemplo, o porto de Duisburg, na Alemanha, chegou a um impasse em função do declínio da indústria do carvão. A chegada dos trens de carga China-Europa transformou-o rapidamente em um centro logístico europeu.

Dados mostram que, até o momento, o Expresso Ferroviário China-Europa funciona em 82 rotas e conecta 200 cidades de 24 países europeus. A operação atual já atingiu cerca de 900 vezes o registrado em 2011, quando foi lançado o projeto. As mercadorias transportadas incluem mais de 50 mil produtos de 53 setores, no valor total de cerca de US$ 300 bilhões.

A iniciativa do Cinturão e Rota também beneficia os moradores ao longo da ferrovia de alta-velocidade Jacarta-Bandung. Com a conclusão dessa linha que liga a capital indonésia com a quarta maior cidade, a duração do transporte entre os dois lugares reduziu de mais de três horas para 40 minutos.

Até hoje, a China já assinou documentos do Cinturão e Rota com mais de 140 países. O volume comercial entre a China e os países ao longo do Cinturão e Rota totalizou 11,6 trilhões de yuans em 2021. O investimento da China nesses países atingiu 138,45 bilhões de yuans. A iniciativa do Cinturão e Rota, o maior produto público global, trouxe benefícios verdadeiros e visíveis.

