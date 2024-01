Três jovens são indiciadas por crime de racismo após postarem vídeo com ofensas no TikTok: "um desquerido que ainda é preto"

Apoie o 247

247 - Três jovens foram indiciadas pela Polícia Civil do Espírito Santo por racismo, após postarem, em perfil no TikTok, um vídeo no qual faziam comentários preconceituosos sobre pessoas com quem teriam se relacionado. Residentes do município de Linhares, uma mulher de 19 anos e duas adolescentes de 17 foram investigadas depois que vídeo repercutiu nas redes sociais. As informações são do portal Extra.

Na gravação, as jovens praticam racismo de forma explícita: Ao longo do vídeo, elas falam frases como: “Pelo menos eu não fui feita de palhaça por um preto, né?”, “Quem? Um preto, um preto”, “Pelo menos eu não sou ‘best’ de um desquerido que ainda é preto e, na primeira oportunidade, não me deu carona para dar para um feio”, “Essa amizade com preto não vale nada não”.

Vale lembrar que a Lei 14.532/2023, publicada em do ano passado, equipara a injúria racial ao crime de racismo. Com isso, a pena tornou-se mais severa com reclusão de dois a cinco anos, além de multa, não cabe mais fiança e o crime é imprescritível.

