Tribunal de Haia recebe denúncia da CPI da Covid contra Bolsonaro por crime contra a humanidade

247 - O Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, na Holanda, recebeu nesta quarta (9) o relatório da CPI da Covid, que investigou a atuação do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. O TPI emitiu um protocolo confirmando que recebeu o relato, segundo a coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo. Os procedimentos, a partir de agora, são sigilosos.

No documento estão nove crimes imputados a Jair Bolsonaro: prevaricação, charlatanismo, emprego irregular de verba pública, epidemia com resultado de morte, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, infração a medidas sanitárias preventivas, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade.

"É mais um passo na caminhada contra a impunidade", afirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que foi vice-presidente da CPI.

A CPI pediu 80 indiciamentos.

