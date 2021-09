Tuíte em que Olavo de Carvalho diz ‘não abandonar’ Bolsonaro é antigo

Apoie o 247

247 - O Brasil 247 noticiou como sendo atual uma postagem antiga em que Olavo de Carvalho dizia, no Twitter, que não abandonaria Jair Bolsonaro. O texto dava a entender que a declaração de Olavo se referia ao recuo de Bolsonaro com a carta escrita por Michel Temer, mas a frase era de julho de 2020.

A frase de 3 de julho do ano passado foi dita no contexto em que bolsonaristas discordavam do convite feito por Bolsonaro para que o secretário da Educação do estado do Paraná, Renato Feder, assumisse o cargo de ministro da Educação. O 247 já retirou a matéria do ar e pede desculpas pelo equívoco.

