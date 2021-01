Tutorial para obter diamantes em Free Fire 2021 grátis - até 6000 + Bônus

Diamantes em Free Fire 2021 - Guía para gerar até 6000 + Bônus

Neste artigo, você aprenderá passo a passo como obter diamantes em Free Fire 2021 com até 6000 bônus adicionais. Além disso você saberá:





Como gerar diamantes em Free Fire 2021



Uma das principais formas de gerar diamantes no jogo é através da Diamond Royale. Essa opção aparece mensalmente no jogo e permanece lá por 15 dias, durante os quais o usuário pode fazer um rodízio para obter os prêmios.

Portanto, com esta alternativa você pode ir de diamantes a cupons de desconto, skins, caixas de saque, fragmentos de memória e muito mais. É 95% eficaz, desta maneira, você deve girar o Lucky Royale e esperar 10 segundos para pará-lo e descobrir a recompensa obtida.

Porém, para que isso seja possível, o jogador precisará ter os tíquetes de troca obtidos por meio da coleta de tokens da guilda. Então, cada 10 tokens equivale a um bilhete, enquanto o limite de resgate é de cinco bilhetes por temporada.



Como obter códigos válidos Free Fire de diamantes?



Várias empresas associadas à Garena oferecem códigos diamantes válidos que permitem comprar os vários elementos oferecidos pelo jogo. Algumas das páginas disponíveis são GMC, Hypey, Credits Portal.

Portanto, para obtê-los, o jogador deverá entrar no site de qualquer uma das empresas. Então, o usuário poderá comprar a quantidade de diamantes que desejar e uma mensagem com os códigos chegará imediatamente em seu correio.

Por outro lado, o custo dos diamantes será sempre o mesmo que aparece no site oficial do Garena, o Recarga Jogo.

Qual é o site da Garena para resgatar código?

Assim, uma vez obtidos os diamantes em Free Fire 2021, é necessário que os códigos sejam cadastrados no site oficial do jogo. Portanto, você precisará realizar os seguintes passos:

1.- Acesse o site https://reward.ff.garena.com/.2.- Faça login com a sua conta do Facebook ou VK que você usa no jogo.3.- Nos espaços indicados, coloque os 12 dígitos obtidos no código e clique em “Confirmar”.

A seguir, aparecerá uma mensagem informando que a operação será realizada com sucesso e que será enviada para sua conta nas próximas 24 horas.

Como entrar no servidor avançado free fire 2021

As inscrições para o servidor avançado free fire para este ano estão disponíveis. Portanto, os usuários que quiserem participar terão 10 dias após o anúncio de abertura de cada evento de servidor avançado para se cadastrar, enquanto o download do APK poderá ser feito apenas um dia após o fechamento do registro, no site de ffsoporte.garena.com/.

Esta plataforma permite que os jogadores interessados ​​testem as novas funcionalidades do jogo a cada temporada, incluindo novas armas, veículos e personagens. Durante o processo, a pessoa deve relatar as falhas que posteriormente serão avaliadas pela equipe Garena.

Portanto, quem quiser participar deve ter autorização da empresa. Para isso, você precisa se cadastrar no site oficial do servidor com sua conta Free Fire ou a partir do menu de anúncios da plataforma de jogos.

Posteriormente, haverá um processo seletivo onde serão escolhidas 5 mil pessoas para fazerem parte dessa experiência.



Como funciona o servidor avançado free fire?

O Servidor Avançado funciona através de programa próprio ou APK que deve ser instalado no celular dos usuários eleitos. Portanto, uma vez aprovado o teste de seleção, você deverá entrar no site onde se cadastrou e clicar no botão que o levará ao download.

Depois terá que introduzir no sistema com a sua conta de utilizador, onde poderá escolher um novo apelido, pois é uma conta separada do servidor comum. Observe que às vezes você não conseguirá fazer o login porque o site possui um número limitado de assentos. Portanto, você precisará tentar novamente mais tarde.



Como conseguir skins de Free Fire grátis?

Existem várias opções que se destacam para obter skin no jogo, mas como os diamantes em Free Fire 2021, a roleta é uma das melhores opções para obter. Tem 60% de chance de ganhar.

O Lucky Royale possui quatro opções de roleta, porém, apenas o Ouro Royale, ou Diamond Royale e a Incubadora oferecem este prêmio. Assim, como explicamos acima, o jogador deve apertar a roda para fazê-la girar. Porém, a diferença é que ela estará disponível diariamente para oferecer prêmios permanentes e temporários.

Outras alternativas são alguns aplicativos móveis, como o Lulubox, que você deve baixar e clicar em Free Fire Infinite Skins Mode para obter as últimas novidades. Da mesma forma, existem o FreeApp e o Hols, que estão entre os mais recomendados pelos usuários.



Gerador de diamantes grátis no Free Fire 2021

Certamente existe uma forma de gerar diamantes em Free Fire 2021 grátis, mas essa prática pode trazer problemas como a suspensão ou banimento permanente da conta. Ou, na pior das hipóteses, o roubo de contas ou a instalação de aplicativos maliciosos no seu celular ou dispositivo.

No entanto, se você está disposto a correr o risco, você deve:

- Coloque seu ID dentro do jogo junto com a senha, se necessário.- Instale os aplicativos solicitados.

- Seus diamantes estarão disponíveis.

O conhecimento liberta. Saiba mais