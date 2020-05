Ufólogo pede cautela e diz não haver evidências de queda de OVNI em Magé (RJ)

O rumor de que um Objeto Voador Não-Identificado (OVNI) teria caído em Magé, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 12, movimentou as redes sociais no Brasil edit

247 - O rumor de que um Objeto Voador Não-Identificado (OVNI) teria caído em Magé, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 12, movimentou as redes sociais no Brasil. Entretanto, o ufólogo Marco Antonio Petit disse à CNN que, até o momento, não viu nada que indique realmente a queda da nave espacial.

"As próprias filmagens que tenho visto nos últimos dias, de supostas ocorrências ufológicas no céu, não passam de erros de filmagem do planeta Vênus e de satélites", ressalta. O ufólogo, entretanto, não foi ao local, por conta da quarentena, mas disse que é preciso cautela até surgir mais evidências. "Tudo isso que está circulando deve ser visto com muita cautela. Sequer imagens da suposta área cercada em torno de algo que teria caído do céu puderam ser apresentadas até esse momento", afirmou.

