Universal pressiona, mas mantém apoio a Bolsonaro após conflito em Angola

247 - A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), liderada pelo bispo Edir Macedo, manteve sua "aliança" com Jair Bolsonaro, mesmo após a institutição protestar contra ações do Ministério das Relações Exteriores, que não teria dado apoio à instituição em um conflito com o governo de Angola e religiosos locais. Os relatos foram publicados em reportagem da BBC.

De acordo com o teólogo protestante Fábio Py, professor do programa de pós-graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, membros da Universal e do PT conversaram, mas envolvendo os escalões inferiores da igreja e do partido. O estudioso destacou que Macedo não pretende se descolar de Bolsonaro.

"Temos milhões de reais para o financiamento direto de campanhas de propaganda para a Record no governo Bolsonaro, via Secom (Secretaria de Comunicação). Como ela recebe por isso, não vai abdicar dessas verbas. Não vai sair de uma forma tão explícita do governo agora", disse.

Mais de 300 bispos e pastores da Universal em Angola criticaram a direção brasileira da igreja. Os religiosos divulgaram um manifesto com denúncias contra os dirigentes brasileiros da instituição, como lavagem de dinheiro, sonegação, expatriação de capitais, racismo e imposição de vasectomia aos pastores.

