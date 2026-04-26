Universidade desliga alunos após ataque com arma de choque a homem em situação de rua

247 - O Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) decidiu desligar dois estudantes de direito envolvidos em um ataque com arma de choque contra um homem em situação de rua, em Belém. A informação foi divulgada neste sábado (25), conforme noticiado originalmente pelo portal Metrópoles. O caso ocorreu no dia 13 de abril, em frente a um dos campi da instituição, no bairro Umarizal.

Segundo comunicado oficial, a decisão foi tomada após a conclusão de um processo administrativo disciplinar interno. A universidade destacou que o procedimento respeitou as garantias legais dos envolvidos. “a deliberação do desligamento definitivo dos alunos foi ‘conduzida em estrita observância ao devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa e à luz das normas previstas em seu Regimento Geral e Código de Ética e Conduta’”.

Os estudantes identificados são Altemar Sarmento Filho, apontado como responsável por utilizar o dispositivo de choque, e Antônio Coelho, que teria filmado a ação. Ambos têm 18 anos e cursavam direito na instituição. O episódio ganhou ampla repercussão após a circulação de vídeos nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que um dos jovens corre em direção ao homem, que caminhava de costas, e aciona o taser em pelo menos duas ocasiões, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa. Em outro trecho, os estudantes aparecem rindo durante a agressão, o que intensificou a indignação pública.

Em nota, o Cesupa reafirmou seus princípios institucionais e condenou a conduta dos alunos. “a instituição reafirma seu compromisso inegociável com os princípios da dignidade da pessoa humana, do respeito mútuo, da ética e da responsabilidade social, valores que orientam sua atuação acadêmica e institucional”.

A universidade acrescentou ainda que continuará atuando para garantir um ambiente acadêmico seguro e alinhado a padrões éticos. “seguirá atuando de forma firme na promoção de um ambiente seguro, respeitoso e alinhado aos mais elevados padrões éticos”.

O caso também gerou desdobramentos fora do ambiente acadêmico. Antônio Coelho é filho de Renata Coelho, diretora-geral do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA). Após a repercussão, a gestora restringiu os comentários em seu perfil nas redes sociais, enquanto internautas passaram a cobrar sua exoneração do cargo.