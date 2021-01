Vacinação de indígenas pelo Ministério da Saúde gera preocupação no Mato Grosso do Sul

Somente mais de 2,4 mil indígenas foram imunizados no Mato Grosso do Sul, enquanto mais de 11 mil não-indígenas já foram imunizados no estado edit

247 - Gestores do Mato Grosso do Sul estão preocupados com a lentidão no ritmo de vacinação de indígenas por parte do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), do Ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello. Até sexta-feira (22) somente 2.403 indígenas haviam sido imunizados, enquanto mais de 11 mil não-indígenas já foram imunizados no estado.

De acordo com informação publicada pela coluna Painel, 97 mil doses foram separadas para a população indígena do Mato Grosso do Sul. A preocupação do governo estadual é que a demora para a vacinação tenha como consequência o atraso nas fases seguintes de vacinação.

Questionado sobre o ritmo de vacinação da população indígena, o Ministério da Saúde afirmou que a Secretaria Especial de Saúde Indígena "atua em regiões de difícil acesso, que envolve uma grande logística de transporte aéreo, fluvial e rodoviário, além de protocolos rígidos de biossegurança".

A pasta disse que "mais de 20% da meta geral de imunização de indígenas atendidos pelo Subsistema de Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde (SiasiSUS), foi alcançada pela SESAI em uma semana de trabalho" e que não há prazo ou parâmetro estipulado para conclusão.

