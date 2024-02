Vai chover ou fazer sol no Carnaval? Veja o que diz o Inmet

O Inmet fez previsão de todas as cinco regiões do País edit

247 - Foliões de todo o Brasil se preparam para cinco dias de festa com a chegada do Carnaval, entre os dias 9 e 13 de fevereiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Intmet) informou que o período carnavalesco será marcado por altas temperaturas em grande parte do país, com pancadas de chuva em áreas específicas.

As regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e grande parte do Sudeste podem esperar temperaturas acima da média no Carnaval. As médias podem chegar a 30ºC em locais como Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Matopiba, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As informações foram publicadas no Canal Rural.

No centro-sul do Rio Grande do Sul e no sul de Minas Gerais, as temperaturas ficarão próximas à média, por volta de 25 ºC. As previsões indicaram temperaturas ligeiramente abaixo da média no sul do Espírito Santo, leste de Santa Catarina e Rio de Janeiro.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), entre os dias 7 e 13 de fevereiro, algumas áreas podem ter chuvas acima da média, como as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF) devem ter chuvas durante o período do Carnaval. Há previsão de pancadas que devem ultrapassar os 50 mm.

