Veja como descobrir se o seu CPF está sendo usado por outras pessoas

247 - Diante do aumento do número de golpes e vazamentos de dados, o cidadão pode saber se alguém está usando seu CPF indevidamente por meio do Registrato, uma plataforma gratuita do Banco Central. Para fazer a consulta é necessário um cadastro no site do Registrato. Qualquer pessoa pode verificar se o CPF está sendo usado para abrir contas ou se há suspeitas em instituições financeiras. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (7) pelo portal R7.

Quem acessar a plataforma também pode obter informações sobre financiamentos e cheques devolvidos, verificar as chaves PIX cadastradas em seu nome e dados sobre operações de câmbio e transferências internacionais.

Após a identificação de consultas suspeitas no CPF, a pessoa deve, primeiramente, procurar a empresa que forneceu algum crédito em seu nome e, depois, a instituição financeira, para alertar sobre o uso indevido.

Mais dicas

A Serasa também forneceu algumas dicas, como evitar a confirmação de dados por telefone e fornecê-los em formulários nos quais esse tipo de informação não seja obrigatória.

As pessoas não devem permitir que funcionários de lojas usem documentos sem que você esteja presente.

Roubo do documento

Caso o seu documento tenha sido perdido ou roubado, a sugestão é fazer um boletim de ocorrência para evitar possíveis fraudes, juntando provas sobre o golpe, como as consultas suspeitas. Em consequência, o processo será aberto sobre a fraude e a empresa credora deverá cancelar o empréstimo e solucionar o caso sem causar dano ao consumidor.

Caso a empresa se recuse a desfazer a operação mesmo depois do registro, o consumidor deve procurar o Procon ou ajuizar uma ação judicial com o objetivo de pedir ressarcimento dos prejuízos causados.

