Veja o momento em que ator global José Dumont é preso por estupro e pedofilia

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta terça-feira (3), o ator José Dumont, de 75 anos, após o cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação definitiva por estupro de vulnerável. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a corporação, agentes da Delegacia de Capturas (DC-Polinter) localizaram o artista em seu apartamento, no bairro do Flamengo, Zona Sul da capital fluminense. Após a abordagem, ele foi conduzido à sede da especializada para o cumprimento das formalidades legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ordem de prisão foi expedida depois que a sentença condenatória transitou em julgado no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A pena estabelecida é de nove anos e quatro meses de reclusão.Investigação teve início após denúncia de vizinhos.

O caso veio a público em 2022, quando moradores do prédio onde o ator residia passaram a desconfiar da presença frequente de um menino de 11 anos no apartamento. A criança é filho de uma ambulante que trabalhava nas proximidades do edifício.

Segundo relatos reunidos pela polícia durante a apuração, o ator teria levado o menor para dentro do imóvel em diferentes ocasiões. As suspeitas foram comunicadas às autoridades, que deram início às investigações.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio registraram momentos de proximidade entre o ator e o menino. Conforme a Polícia Civil, os registros mostrariam contato físico, incluindo beijos e carícias. A corporação também apontou que Dumont teria se aproximado da vítima oferecendo presentes e auxílio financeiro.

Material ilícito apreendido

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no apartamento do artista, investigadores encontraram fotografias e vídeos com conteúdo de pornografia infantil armazenados em dispositivos eletrônicos.A posse desse tipo de material configura crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que resultou na abertura de outro procedimento criminal.

Prisão anterior e tramitação do processo

Em setembro de 2022, José Dumont chegou a ser preso em flagrante. Posteriormente, obteve liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia por estupro de vulnerável, que foi aceita pela Justiça. Após a instrução processual e a análise das provas reunidas, foi proferida sentença condenatória.Com o esgotamento das possibilidades de recurso e o trânsito em julgado da decisão, a Justiça determinou a execução da pena. O mandado foi cumprido nesta semana pela Polícia Civil, encerrando a fase recursal do caso.