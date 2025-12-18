Veja o momento em que stalker da atriz Isis Valverde é preso (vídeo)

247 - Um homem suspeito de perseguir e intimidar a atriz Isis Valverde foi preso nesta terça-feira (16) após uma operação da Delegacia Antissequestro (DAS), da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu no condomínio onde a atriz mora, no bairro do Joá, na Zona Oeste da capital fluminense.A informação foi divulgada pela CNN Brasil, que também teve acesso a um comunicado enviado pela atriz após ser informada da detenção.

Isis agradeceu a atuação das autoridades e ressaltou a importância da segurança de seus familiares. "Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor", disse.

Segundo apuração policial, o suspeito foi localizado dentro do condomínio residencial da atriz. Esta teria sido a terceira tentativa recente do homem de se aproximar de Isis Valverde no endereço, insistindo em falar com ela pessoalmente.Durante a abordagem, de acordo com informações obtidas pela investigação, o homem confessou que perseguia a atriz há mais de 20 anos. Ele também relatou outras tentativas de aproximação ao longo desse período e afirmou ter contratado um detetive particular para obter informações pessoais sobre a vida da artista.

A Delegacia Antissequestro conduz o caso e investiga possíveis crimes relacionados à perseguição, ameaça e violação de privacidade. A polícia ainda avalia se o suspeito agiu sozinho e se houve outras condutas criminosas além das já identificadas.Isis Valverde não informou se solicitará novas medidas judiciais, mas pessoas próximas afirmam que a atriz vinha demonstrando preocupação com a recorrência das tentativas de contato. O caso segue sob investigação.