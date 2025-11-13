Veja quais são as 4 marcas de azeite retiradas das prateleiras após fraude

247 - O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou o recolhimento imediato de quatro marcas de azeite de oliva após constatar que os produtos foram fraudados e estão impróprios para consumo. A informação foi divulgada pelo Metrópoles.

As marcas afetadas são Royal, Godio, La Vitta e Santa Lucia. Segundo o ministério, análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) identificaram a presença de óleos vegetais de outras espécies na composição dos produtos — prática considerada fraude e que viola a legislação de qualidade dos azeites comercializados no país.

Com base nos resultados laboratoriais, o Mapa desclassificou os produtos e determinou o recolhimento dos lotes já distribuídos. A venda das marcas foi classificada como infração grave, e os estabelecimentos flagrados comercializando os azeites poderão ser autuados e responsabilizados administrativamente.

Marcas envolvidas na fraude

Royal, da empresa T. Globo Importação e Exportação LTDA. – CNPJ 15.135.338/0010-19

Godio, da empresa Super Rede Distribuidora, Importadora e Exportadora de Mercadorias em Geral LTDA. – CNPJ 12.676.963/001-99

La Vitta, da empresa MM Distribuidora de Alimentos Cravinhos LTDA. – CNPJ 19.142.177/001-50

Santa Lucia, da empresa Comercial Alimentícia e Importadora Capital Mineira LTDA. – CNPJ 32.599.328/0001-62

Orientação ao consumidor

O Mapa recomenda que consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos das quatro marcas e solicitem a substituição nos estabelecimentos onde foram adquiridos, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A pasta reforçou que o monitoramento de azeites vendidos no mercado brasileiro é rotineiro e tem o objetivo de garantir a segurança alimentar e combater fraudes no setor. Casos de adulteração como esse envolvem a mistura de azeite de oliva com óleos mais baratos, como o de soja ou canola, o que engana o consumidor e compromete a qualidade do produto.

As investigações continuam para apurar a origem da adulteração e a responsabilidade das empresas envolvidas.