Vídeo comprova interferência de Wajngarten para impedir construção de casas populares em São Sebastião

247 - Vídeo a que a coluna de Malu Gaspar, em O Globo, mostra que o então secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Wajngarten, interferiu para que a Caixa Econômica Federal não liberasse financiamento para a construção de 400 casas populares em Maresias, distrito de São Sebastião.

Chuvas no Carnaval devastaram comunidades que estavam em locais de risco. A tragédia teria sido minimizada se os moradores tivessem sido removidos para construções mais seguras, como defendia o Ministério Público do Estado de São Paulo. Em meio a essa queda de braços, a Associação de Moradores de Maresias, a Somar, conseguiu apoio do secretário de Jair Bolsonaro.

Em 9 de janeiro de 2020, líderes da Somar reuniram trabalhadores locais para avisar que eram contra a construção das moradias e que elas poderiam até ficar prontas, mas não seriam entregues porque seriam encontradas irregularidades no projeto.

Nessa reunião, estava presente o então secretário da Secom, na gestão de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten.

"Enquanto eu estiver em Brasília, usem a minha posição lá. Utilizem os meus contatos. Essa história da habitação, das casas, o Eliseu me endereçou há uma semana, perto do réveillon. Eu liguei para o presidente da Caixa Econômica para saber se era verdade que o governo federal estava envolvido nisso. O presidente da Caixa não estava nem sabendo disso", afirma Wajngarten no vídeo à época, que completa: "Estou à disposição de vocês".

Os documentos obtidos pelo GLOBO mostram que a Caixa alegou ausência de “disponibilidade orçamentária” do então Ministério do Desenvolvimento para custear a construção de unidades habitacionais da Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que contempla a população mais pobre. Na época, as famílias teriam de ter renda mensal de até R$ 1,8 mil para serem contempladas, e o governo subsidiaria 90% do valor do imóvel. As prestações seriam R$ 270 por mês, no máximo.

Na resposta à prefeitura, a Caixa ainda diz que a pasta poderia pleitear o subsídio para as faixas do programa destinadas às famílias de maior renda. Naquele momento, o MCMV beneficiava famílias com renda até R$ 9 mil mensais. A gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mudou o nome do programa para Casa Verde Amarela, não fez contratações na Faixa 1.

O conjunto habitacional seria feito a 500 metros do mar, num terreno da Prefeitura no Canto da Praia, próximo a um condomínio de luxo. A Somar alegou que o projeto aumentava o número de moradores sem que houvesse infraestrutura de saneamento básico.

Fabio Wajngarten não teria respondido a pedido de entrevista de O Globo, mas neste sábado, depois da repercussão do vídeo, negou à rádio CBN que tenha interferido para impedir a construção de casas populares na cidade de São Sebastião, uma das mais afetadas pelas fortes chuvas no litoral de SP.

O vídeo não deixa dúvidas sobre a interferência. Veja:

Em vídeo, secretário de Comunicação de Bolsonaro promete interferir em construção de casas populares no Litoral Norte de SP



Leia: https://t.co/0AIXiq4Me6 pic.twitter.com/seEQWwD2aR — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) February 25, 2023

