(Vídeo) Edir Macedo faz discurso homofóbico e internautas reagem: 'ninguém nasce estelionatário e com charlatanismo religioso'

O religioso e dono da Record comparou homossexuais com bandidos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo fez um discurso homofóbico em uma transmissão ao vivo neste sábado (24) pela Record. O dono da emissora comparou homossexuais com bandidos.

"Ninguém nasce mau. Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido, ninguém nasce homossexual, lésbica... Todo mundo nasce perfeito com sua inocência. O mundo, porém, faz as pessoas serem o que elas são, quando elas aderem ao mundo", disse o religioso.

Internautas reagiram às declarações do pastor. "Ninguém nasce pastor estelionatário e enriquece às custas do charlatanismo religioso como o canalha Edir Macedo. A vida os faz assim", disse um perfil no Twitter. "Por isso extorquem, roubam, sonegam impostos e manipulam corações e mentes fragilizadas. São invariavelmente falsos moralistas".

Edir Macedo espalhando ódio

AO VIVO EM REDE NACIONAL COM DIREITO A HOMOFOBIA E TUDO MAIS!!! https://t.co/NCz7C2aP7K — Ítalo (@italoreall) December 24, 2022

Dando show de homofobia em plena véspera de Natal, Edir Macedo disse a pouco ao vivo na Record que “ninguém nasce gay ou lésbica, ninguém nasce mau”, além de comparar a comunidade LGBTQIAP+ com ladrões e bandidos. pic.twitter.com/kBHUG7oTie December 24, 2022

🚨 AGORA: Em especial de Natal para o horário nobre da Record TV, Edir Macedo dá show de homofobia ao comparar gays com bandidos:



"Ninguém nasce mau. Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido, ninguém nasce homossexual, lésbica... Todo mundo nasce perfeito com sua inocência". pic.twitter.com/l8ccc9t7sr December 24, 2022

Ninguém nasce pastor estelionatário e enriquece às custas do charlatanismo religioso como o canalha Edir Macedo. A vida os faz assim. Por isso extorquem, roubam, sonegam impostos e manipulam corações e mentes fragilizadas. São invariavelmente falsos moralistas. — Barnard 1️⃣3️⃣🚩 (@RDThorlay) December 24, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.