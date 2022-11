Autor de 'Tá na hora de Jair já ir embora' lança novo hit: "Patriotário" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor e produtor musical Juliano Maderada, autor da música "Tá na hora de Jair já ir embora", divulgou nas redes sociais vídeo com uma nova sátira de apoiadores de Jair Bolsonaro que, após o dia 30 de outubro, fizeram bloqueios em estradas brasileiras em protesto contra o resultado da eleição.

"Eu sou patriotário, ainda tou esperando a volta do Bolsonaro. Eu sou patriOtário, eu tô pagando mico por causa do Bolsonaro", diz o vídeo, enquanto mostra imagens de bolsonaristas que contestam o resultado das eleições.

"Eu sei que a Terra é plana, e a urna foi fraudada. Aprendi no cercadinho, faço parte da boiada. Eu como até cocô se o capitão mandar. Não aceito a derrota, o choro vai continuar".

Em 30 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% do atual ocupante do Planalto.

Eu sou PatriOTÁRIO

Eu sou PatriOTÁRIO

Ainda tou esperando a volta do...🎶🎶🎶🎶🎶🎶 pic.twitter.com/oowpH5dPJq November 17, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.