(Vídeo) 'Jovem queria matar cinco crianças e ferir sete', diz representante do Conselho Tutelar

247 - Uma representantes do Conselho Tutelar afirmou que "um adolescente confessou "ter planejado matar cinco crianças e ferir sete dentro da escola". Ela fez referência a um estudante do 7º ano do Colégio Adventista do Amazonas (IAM), localizado na Zona Sul de Manaus (AM).

"Foi uma questão de atentado, sim. A tensão é muito grande. Está todo mundo muito desesperado, mas não morreu ninguém", disse ela em entrevista a jornalistas.

O adolescente de 12 anos, que levou uma arma branca dentro da mochila, feriu ao menos duas pessoas.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local e levaram o jovem para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

