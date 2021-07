Vídeo: o abandono do Real Forte Príncipe da Beira

Por Luciana Oliveira

O mais importante patrimônio histórico do estado, tombado por seu valor cultural, está ameaçado por vandalismo, cocô de morcegos e principalmente, pelo descaso.

Considerada a maior edificação militar portuguesa construída fora da Europa, no Brasil Colonial, o Real Forte do Príncipe da Beira é o retrato do desleixo com a nossa história.

A obra monumental foi erguida entre os anos de 1776 a 1783.

Em 1914, o Marechal Rondon em suas explorações encontrou a fortificação.

O Iphan anunciou a revitalização em 2018, mas até agora só deixou escoras de madeira, emergenciais.

O exército faz a proteção do Forte, mas quem protege a memória é a comunidade quilombola que vive em seu entorno.

Fui apenas pra visitar e testemunhei o abandono com o olhar jornalístico.

Fiz um registro despretensioso como visitante e compartilho.

Conheça um pouco da história contada por um guia quilombola, o Elvis Pessoa.

