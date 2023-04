(Vídeo) Procissão do Fogaréu reúne fiéis em Goiás

Apoie o 247

247 - Fiéis iniciaram nesta quinta-feira (6) uma das manifestações religiosas mais antigas do mundo moderno, a Procissão do Fogaréu, no município de Goiás, que fica no estado de mesmo nome. No evento, que data do período medieval, iniciado em 1795, os religiosos reproduzem a prisão de Jesus Cristo. Neste ano, a Procissão do Fogaréu reuniu 60 mil pessoas no Brasil e em países como Espanha, Itália e Portugal.

Pela tradição, pouco antes da meia noite, as luzes são apagadas para dar início à procissão. As vestimentas pontudas dos participantes do evento representam os soldados romanos que prendem Jesus e o levam para Pôncio Pilatos, que foi governador ou prefeito da província romana da Judeia, na atual Jerusalém, em Israel, entre os anos 26 e 36 D.C.

A prisão de Cristo é marcada pelo toque penoso do clarim. O trajeto tem cerca de 1,5 km e dura quase uma hora.

Ku Klux Klan

As roupas dos farricocos são associadas à Ku Klux Klan (KKK), movimento supremacista branco fundado nos Estados Unidos, em 1865. Internautas que não conheciam bem o significado da procissão ficaram indignados com o vestuário.

Tradicional Procissão do Fogaréu na Cidade de Goiás. Milhares de pessoas acompanharam, como há anos, esta apresentação histórica na Semana Santa. Os farricocos homenagearam dois ícones de Vila Boa: Elder Camargo e Dr. Fernando Cupertino. Celebração justa e bonita de se ver! pic.twitter.com/csoCpSwj0e April 6, 2023





gnt mano esse fogaréu ai, que remete a KKK que bosta é essa? — luisinha (@lumacaubas) April 6, 2023

N aguento mais isso, todo ano aparece um imbec1l tentando associar a Procissão do Fogaréu à KKK



Nisso q dá ficar enchendo a cabeça de m*rda gringa ao invés de procurar conhecer um pouco da cultura do próprio país. https://t.co/hxdpRcsRNd — canetadas fergo⚡️ (@notfergo) April 6, 2023

