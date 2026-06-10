Vira-lata caramelo vira alvo de disputa entre Brasil e México

247 - O vira-lata caramelo, um dos cães mais conhecidos e queridos das ruas brasileiras, virou tema de uma disputa simbólica entre Brasil e México. A controvérsia ganhou força depois que autoridades ambientais mexicanas classificaram o chamado “perro caramelo” como uma raça nativa, provocando reação de brasileiros que veem no animal uma representação afetiva e cultural do país.

As informações são de O Globo. A discussão começou após a Procuradoria Ambiental do Estado do México declarar, em abril, o “perro caramelo” uma raça mexicana nativa, ao lado de cães tradicionalmente associados ao país, como o chihuahua. A decisão repercutiu nas redes sociais no Brasil, onde o vira-lata caramelo é tratado por muitos como um símbolo informal da identidade nacional.

A presença do caramelo no cotidiano brasileiro ajuda a explicar a reação. Encontrado em ruas, praças, bairros e lares de diferentes regiões, o cão sem raça definida se tornou personagem recorrente da cultura popular, especialmente nas redes sociais. Sua imagem é associada à miscigenação, à resistência e à familiaridade com a vida urbana e rural do país.

A tutora Luciana Valle sintetizou esse sentimento em declaração ao The New York Times. “Como podem dizer que o caramelo não é brasileiro? É a cara do Brasil”, afirmou.

Apesar da identificação popular com o Brasil, especialistas ressaltam que o vira-lata caramelo não é uma raça oficialmente reconhecida. O animal é resultado de séculos de cruzamentos entre cães trazidos por colonizadores e imigrantes de diferentes partes do mundo. Essa mistura genética produziu animais com características variadas, entre elas a pelagem curta e castanha que se tornou marca dos chamados caramelos.

Um estudo genético conduzido pela empresa DNA Pets identificou traços de quase 300 raças na composição desses cães. Segundo a geneticista Jaqueline Oliveira Rosa, responsável pela pesquisa, a história desses animais acompanha a própria formação do Brasil.

“A história do caramelo é a história do Brasil”, resumiu a pesquisadora.

A adaptação dos caramelos ao território brasileiro também é apontada por especialistas como parte de sua popularidade. A pelagem curta e castanha favorece a convivência em regiões de clima tropical, enquanto a diversidade genética pode estar associada a maior resistência a determinadas doenças hereditárias.

Ao longo do tempo, o vira-lata caramelo deixou de ser visto apenas como um cão de rua e passou a ocupar um espaço relevante no imaginário nacional. O animal aparece em memes, campanhas de adoção, peças publicitárias, músicas, projetos de lei e produções audiovisuais. Essa presença constante ajudou a consolidar sua imagem como uma espécie de mascote informal do Brasil.

No México, defensores da causa animal afirmam que o reconhecimento do “perro caramelo” tem outro objetivo: combater o preconceito contra cães sem raça definida. A medida busca valorizar animais que, historicamente, são menos procurados para adoção do que cães de raça.

Para Claudia Edwards, diretora do programa mexicano da Humane World for Animals, a iniciativa mexicana foi inspirada pelo movimento brasileiro de valorização do caramelo.

“O Brasil foi o primeiro a colocá-lo no mapa. Os brasileiros devem se orgulhar disso”, afirmou ao NYT. “É latino-americano.”

A declaração aponta para uma interpretação mais ampla da controvérsia. Em vez de restringir o animal a um país, defensores dessa visão argumentam que o caramelo é parte de uma realidade comum a várias regiões da América Latina, onde cães sem raça definida de pelagem semelhante são frequentes nas ruas e nos lares.

Ainda assim, no Brasil, o debate assumiu tom de defesa simbólica. A chamada “guerra dos caramelos” mobilizou internautas, que reagiram com humor, indignação e orgulho à decisão mexicana. Para muitos brasileiros, o caramelo representa não apenas um tipo de cachorro, mas uma imagem de pertencimento nacional.

A polêmica também chama atenção para um problema mais grave: o abandono de animais. Estimativas citadas na reportagem apontam que mais de 20 milhões de cães vivem em situação de rua no Brasil, muitos deles com características semelhantes às dos caramelos que se popularizaram na internet.

Protetores de animais avaliam que a visibilidade alcançada pelo tema pode ajudar a ampliar campanhas de adoção e estimular a guarda responsável. Ao transformar o vira-lata caramelo em símbolo cultural, a discussão pode contribuir para reduzir o preconceito contra cães sem raça definida e aumentar o interesse por animais abandonados.

A disputa entre Brasil e México, portanto, vai além da nacionalidade do cão. O episódio mostra como um animal comum nas ruas passou a ocupar um lugar de afeto, identidade e memória coletiva. Mesmo sem reconhecimento oficial como raça brasileira, o vira-lata caramelo segue consolidado como um dos símbolos mais populares do país.